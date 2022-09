Bolsa. PSI20 cai 4,43%. Mais um dia dificil para os mercados

A bolsa nacional abriu em queda e 25 minutos depois do início da sessão seguia a negociar em baixa de 4,43%, nos 4.030,65 pontos, com a generalidade das cotadas a sofrer desvalorizações acima dos 3%.

A liderar as perdas esta a Sonae Capital, com uma descida de 8,3%. Com perdas abaixo dos 3% alinham a F Ramada, com menos 0,46 e a Ibersol, a cair 2,61%.

A tendência e partilhada com as principais bolsas europeias, a sofrer quedas acima dos 5%, depois dos EUA terem anunciado o cancelamento de voos de e para a Europa durante 30 dias, a exceção do Reino Unido e de Wall Street ter tido uma quarta/feira negra, com a segunda maior queda do ano.