As máscaras “fechadas à chave” e o “suposto isolamento”. Profissionais queixam-se de falta de condições no hospital da Feira

No hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, que esta quarta-feira recebeu mais quatro pacientes infetados com o novo coronavírus (até agora observou seis casos no total), é grande a preocupação com o evoluir da situação epidemiológica. Com dezenas de profissionais de saúde em quarentena - medida de prevenção por terem estado em contacto com os doentes -, quem continua ao serviço queixa-se da falta de meios humanos mas também da escassez de material de proteção e da falta de uma resposta eficaz por parte das autoridades de saúde.

Ao Expresso, fonte hospitalar não hesita em afirmar que “há um doente com origem numa nova cadeia de contágio”, caso “já reportado” à Direção-Geral da Saúde (DGS), sem que este organismo o reconheça oficialmente. A hipótese tinha sido já colocada com o caso da jovem de 17 anos que foi internada em Santa Maria da Feira, por esta ter sido contagiada por amigos que tinham estado em Itália mas que nunca apresentaram sintomas da doença. Na conferência de imprensa dada na noite de quarta-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, referiu estarem a ser investigadas duas ou três situações, mas o boletim mais recente, divulgado na manhã desta quinta-feira por este organismo, continua a referir “seis cadeias de transmissão ativas”.

Entre médicos e enfermeiros, a mesma fonte adiantou serem mais de 40 os profissionais em quarentena (mas sem que sejam submetidos a análise de despiste), uma informação que o Expresso tentou confirmar junto da direção do hospital, que remeteu para a DGS qualquer informação relacionada com o Covid-19.

Na quarta-feira, foi mesmo anunciado o encerramento da Urgência Pediátrica do hospital, até ao dia 23 de março, devido à quarentena de cerca dos seus profissionais, conforme adiantou a unidade de saúde do distrito de Aveiro à Lusa.

Outra fonte do mesmo hospital descreve as condições nos quartos de isolamento, ou “suposto” isolamento, como diz, uma vez que as pessoas que se suspeita estarem infetadas com Covid-19, ou que estão, de facto, infetadas, “não estão mesmo isoladas”. “Há um respirador que permite a saída do ar para o exterior, algo que não seria suposto”, uma vez que “cria riscos para as outras pessoas”, diz.

A mesma fonte não consegue precisar quantas pessoas já foram mantidas isoladas no hospital desde o início do surto, embora refira que se trata de um “número elevado”, e que esses quartos, que na verdade “são gabinetes médicos que foram desocupados", eram inicialmente dois mas o aparecimento de mais casos obrigou a disponibilizar mais espaço. “Tínhamos duas salas onde colocávamos os casos suspeitos e outros doentes mas na quinta-feira o serviço foi reestruturado e agora há mais quartos. Os anteriores estavam sempre ocupados, não tínhamos onde colocar as pessoas.”

Máscaras fechadas à chave

A “falta de material” no serviço de urgência é outro problema, sobretudo a “falta de máscaras”. As que existem, diz a mesma fonte, estão fechadas à chave num cacifo. "Quem tem a chave é o enfermeiro responsável pelo turno e quando chegamos temos de pedir autorização para usar uma máscara.Temos de justificar muito bem por que razão queremos uma máscara, portanto acaba por ser difícil ter acesso às mesmas”, conta. Além disso, “trata-se de máscaras cirúrgicas, que não protegem totalmente”.

Há ainda outra questão, que tem que ver com a forma como essas máscaras estão a ser usadas. “Segundo as normas, as máscaras deveriam ser trocadas de cada vez que são retiradas, seja para comer, seja por outra razão, por estarem sujas, por exemplo, mas na verdade ficamos com a mesma máscara o turno inteiro. Fazem-nos pressão para que não troquemos de máscara, por não haver em número suficiente”, diz a mesma fonte.

Assegura, contudo, que na fase de triagem, nas urgências, “todos os enfermeiros e as pessoas que se suspeita estarem infetadas têm acesso a máscaras”, ainda que isso não dê total descanso. “Não deveria haver contacto entre doentes e pessoas que chegam aqui com queixas respiratórias e os restantes. Só no triagem, depois de a pessoa explicar os seus sintomas, é que são distribuídas máscaras, se assim se justificar, mas entretanto aquela pessoa já entrou no hospital e contactou com outras pessoas.”

O ambiente no hospital - sem plano de contingência - é de “caos” e "desorganização", descreve ainda esta fonte, “com a entrada de inúmeras pessoas nas urgências, com dúvidas, porque telefonaram para a Linha SNS24 mas ninguém atendeu”. “Atendi várias pessoas que foram às urgências porque tinham tentado ligar para essa linha e esperado uma hora e ninguém atendeu. As pessoas telefonam mas como não têm resposta acabam por vir para o hospital. Ninguém sabe muito bem o que fazer.”