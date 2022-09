“Andrà Tutto Bene”: as crianças em Itália escrevem mensagens de esperança contra o coronavírus

Enquanto as escolas e as creches não reabrem, milhares de crianças italianas têm feito em casa o que normalmente estariam a fazer nas aulas: desenhos. Mas estes rabiscos têm uma mensagem de esperança. Uma única, igual para todos. A frase “Andrà tutto bene” (“vai ficar tudo bem”) está a aparecer escrita em folhas, lençóis, cartolinas, autocolantes um pouco por todo o lado: pendurada nas varandas, colada em montras de lojas, nas redes sociais através das fotografias que as famílias destas crianças estão a publicar.

A frase é o equivalente da expressão chinesa “jiayou”, qualquer coisa como “não desistam” ou “aguentem-se, força” que também começou a aparecer em algumas cidades da China bastante afetadas pelo novo coronavírus.

Marta Achler, advogada de direitos humanos que vive em Florença com sua família foi uma das pessoas contactadas pelo diário “The Guardian” para contar a sua história de isolamento. Os seus filhos, diz, “sabem que estão no grupo de baixo risco, mas preocupam-se connosco e acho que as crianças sabem que os idosos estão em maior risco, então meus filhos preocupam-se muito com seus queridos avós. É por isso que esta experiência é tão importante para eles, e também é bom que eles vejam os seus amigos a participar”.

Uma outra voz que chega de dentro da quarentena é a de Luisella Romeo, uma guia turística de Veneza que todos os dias vê um enorme lençol da sua janela com um arco-íris e um “andrà tutto bene” em letras gordas. “Quando olho lá para fora vejo este enorme cartaz e a mensagem ‘vai ficar tudo bem’ ajuda bastante. Veneza é uma comunidade forte, todos se conhecem mas esta mensagem não significa ‘podemos relaxar’, significa sim ‘não desistam’”.

Os últimos números de Itália são difíceis: 827 mortes e 12.462 contágios confirmados. A esperança: 1045 recuperados (às 16h00 desta quinta-feira).