Têxteis. Balança comercial do sector já apresenta primeiros sintomas de Covid-19

"O mês de janeiro começou muito bem, com resultados muito bons para as exportações de têxteis e vestuário", diz o presidente da associação sectorial ATP, Mário Jorge Machado, numa primeira reação aos números do INE - Instituto Nacional de Estatística para o primeiro mês de 2020, marcado por um crescimento de 3% face a 2019, para os 456 milhões de euros.

No entanto, o empresário e dirigente associativo refere que os primeiros números do ano já refletem "o início dos efeitos de Covid-19", em especial do lado das importações, que caíram 6%, para os 386 milhões de euros. A tendência é transversal a todos os produtos, mas as matérias-primas "foram especialmente afetadas, tendo diminuído quase 12% (-19 milhões de euros). E as importações da China caíram quase 12% (-4,5 milhões).

No que respeita ao crescimento das exportações, França destaca-se pela positiva, com um crescimento de 5 milhões de euros (8%), mas Alemanha também sobe 5,4% (2,3 milhões de euros) e a Suécia deu um salto de 21,3% (+2,5 milhões).

Mas do lado das subidas, o Reino Unido protagoniza a surpresa do mês, uma vez que as vendas de têxteis portugueses para o país do Brexit subiram 1,2% milhões de euros, para os 3,6%.

Já Espanha, o principal mercado dos têxteis lusos, segue a tendência de 2019 e cai 2% ou 2,5 milhões, vendo a sua quota descer até aos 27%.