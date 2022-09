Governo italiano manda fechar tudo no país exceto supermercados e farmácias

Todo o território italiano é agora “zona vermelha”, ou seja, à exceção de supermercados e farmácias todos os restantes estabelecimentos públicos vão estar fechados nas próximas duas semanas. A decisão foi tomada esta quarta-feira pelo Governo italiano com o objetivo de conter o surto de Covid-19.

Só vão ser autorizados movimentos de pessoas para necessidades básicas, como abastecimento alimentar (as entregas ao domicílio são permitidas), de fármacos ou de outras que o Executivo considere por razões de interesse público. Bancos, bancas de jornais e transportes públicos param.

As indústrias italianas mantêm-se tanto quanto possível em funcionamento, mas com medidas de segurança. Giuseppe Conte, depois de agradecer o sacrifício aos italianos, prometeu reavaliar a situação após o prazo de duas semanas.

A decisão de decretar todo o território como “zona vermelha” surge na sequência de um pedido das autoridades regionais de Lombardia, no norte do país, que já se encontrava com fortes medidas de restrição de movimentos.

O surto do novo coronavírus em Itália tem, até ao momento, 12.462 infetados e 827 mortos. Esta quarta-feira estavam confirmados em todo o mundo 125.633 casos - 53.975 ainda ativos e 67.051 recuperados. Há ainda 4.607 mortes registadas (3.158 na China). É em Itália que o número de novos casos é maior.