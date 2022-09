Covid-19. Câmara do Porto e privados definem estratégias para turismo e cultura

A Câmara do Porto esteve esta quarta-feira reunida com representantes de empresas privadas da área da cultura e do turismo "para alinhar estratégias" relativamente à pandemia de Covid-19. Mas, um dia depois da autarquia ter decidido fechar teatros, museus, bibliotecas e piscinas municipais, não há encerramentos à vista no sector privado.

"Há atenção e vigilância. É uma fase de tranquilidade e responsabilidade", diz ao Expresso Andreia Ferreira, diretora de marketing e comunicação da Livraria Lello que é, também, uma das principais atrações turísticas do país.

A Lello, que já tinha pedido uma reunião à Câmara para concertar posições, afirma que todos os agentes dos sectores do turismo e da cultura "estão já a adotar medidas que vão além das recomendações da Direção Geral de Saúde" e "estão empenhados numa ação responsável e preventiva".

O momento, "é de atenção diária ao evoluir da situação e de contacto permanente com a Câmara para podermos reagir em função das necessidades, quando necessário", mas para já, os estabelecimentos continuam abertos.