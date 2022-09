Covid-19. Autarcas de Felgueiras e Lousada denunciam pressões para os estudantes locais não frequentarem aulas do Ensino Superior

Os presidente da Câmaras de Lousada, Pedro Machado, e de Felgueiras, Nuno Fonseca, revelaram, esta quarta-feira, que tiveram conhecimento que os estudantes oriundos destes concelhos e que frequentam o Ensino Superior em diversos pontos do País “têm sido coagidos a não frequentar as salas de aulas e demais espaços dos respetivos equipamentos educativos”, alegadamente devido à problemática do COVID-19.

O alerta foi divulgado em carta aberta, na qual os dois autarcas manifestam publicamente a indignação dos concelhos de Lousada e Felgueiras perante as medidas que titulam de “discriminatórias, manifestamente ilegais, lesivas dos interesses e dos mais básicos direitos fundamentais das pessoas e que devem envergonhar as Instituições que as adotaram”.

“A população de Lousada e de Felgueiras não está em isolamento/quarentena! A população de Lousada e de Felgueiras está a ser um exemplo para o país, um exemplo de responsabilidade e de precaução, mas não pode ser prejudicada por estar na linha da frente no combate a esta doença! Exigimos, assim, a imediata revogação de todas as medidas e atos discriminatórios contra os alunos de Lousada e de Felgueiras, sob pena de, não o fazendo, estes Municípios apresentarem queixa-crime contra as respetivas instituições e os seus responsáveis e apresentarem os respetivos pedidos de indemnização cível”, advertem em carta aberta Pedro Machado e Nuno Fonseca.