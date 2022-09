Banca recomenda utilização de canais digitais e telefónicos aos clientes

A associação que representa os bancos a operar em Portugal dá nota de que foram adotadas um conjunto de medidas para prevenir a evolução da doença pelo novo coronavírus no âmbito das recomendações da Direção-Geral da Saúde.

Seguir "rigorosamente as recomendações da DGS de forma a assegurar a continuidade da atividade bancária com toda a normalidade" é o objetivo.

Entre o conjunto de medidas que estão a ser adotadas e esta quarta-feira divulgadas pela Associação Portuguesa de Bancos (APB), estão, "além do reforço de medidas de higienização das instalações", a "dispersão física de colaboradores afetos a determinados serviços", assim como "a limitação da participação em reuniões, eventos ou viagens ao estrangeiro".

Os bancos a operar em Portugal estão "a privilegiar a realização de contactos ou reuniões através de meios remotos, como a videoconferência", diz a nota da APB enviada às redações.

Além destas medidas, a associação refere ainda que "os bancos têm planos de continuidade de negócio, que estão a ser reavaliados considerando as especificidades do Covid-19", sobretudo para apurar se será necessário aumentar o número de trabalhadores que dadas as suas funções possam trabalhar a partir de casa (teletrabalho).

Apelo ao uso dos canais digitais

E, em nome dos bancos, a associação faz um apelo "no sentido de minimizar os potenciais efeitos de contágio associados à Covid-19". Aconselham aos clientes não só "boas práticas no relacionamento com o seu banco e na utilização dos serviços bancários", como recomendam aos clientes bancários "o uso dos canais digitais e telefónicos, evitando, quando tal for possível, o recurso às agências". Uma recomendação que se aplica sobretudo aos clientes "mais vulneráveis como idosos, pessoas com doenças crónicas ou sistemas imunitários enfraquecidos".

Referem por isso que "operações do dia-a-dia como transferências bancárias, pagamento de serviços ou carregamentos de telemóveis poderão ser executadas, de forma segura e cómoda, através do Homebanking ou App do banco, bem como das máquinas de Self-Service instaladas nas agências ou da rede de ATMs".

Por fim a APB aconselha os clientes a privilegiar os pagamentos com cartão, se possível contactless, por não implicar necessidade de introduzir um código.