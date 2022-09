Flybe deixa de voar e abre falência na sequência do coronavírus

A Flybe anunciou esta quinta-feira que encerrou todas as operações e entrou em liquidação judicial, na sequência dos constrangimentos financeiros causados pelo coronavírus, noticia o “New York Times”.

De acordo com o comunicado da companhia aérea regional britânica, todos os voos foram suspensos e as atividades no Reino Unido cessaram com efeito imediato.

“É um dia triste para a aviação do Reino Unido e sabemos que a decisão da Flybe de cessar as operações será muito penosa para todos os seus trabalhadores e clientes”, declarou em comunicado Richard Moriarty, presidente executivo da Autoridade Britânica da Aviação Civil.

A Flybe tem 2.400 trabalhadores e transporta cerca de oito milhões de passageiros por ano principalmente no Reino Unido, mas também para França, Alemanha, Irlanda, Holanda, Suíça, Itália e Luxemburgo.

Além do surto que já infetou 98 mil pessoas e tirou a vida a 3.300, a companhia aérea enfrentava desafios relacionados com a concorrência crescente e o Brexit – chegando a ser resgatada, no ano passado, pela Connect Airways, que inclui a Virgin Atlantic e os fundos Stobart e Cyrus.

Mas o coronavírus agravou a situação, obrigando várias companhias aéreas a suspender voos. No início do mês, voltou a enfrentar dificuldades de tesouraria, levando o Governo britânico a aceitar adiar o pagamento de 106 milhões de libras que a companhia devia em impostos.

Já os acionistas comprometeram-se a injetar mais fundos. Mas o “Financial Times” noticia que a Virgin Atlantic recusou-se a fazê-lo, na sequência do impacto que o surto tem tido nas reservas de voos da empresa, que caíram 50% face ao ano anterior.

O fundo Stobart, que detém 30% da Flybe através do consórcio Connect Airways, já tinha declarado que não poderia financiar a empresa, de acordo com o mesmo jornal.

A Flybe colapsou com cerca de 5,7 milhões de libras disponíveis em caixa, mas tinha dívidas de mais de dez milhões de libras, divulga o “Financial Times”. A companhia aérea sofreu igualmente uma queda de 30% a 40% nas reservas de voos desde 26 de fevereiro, depois do coronavírus ter chegado a Itália.

O colapso da maior companhia aérea regional da Europa está a pôr em causa o compromisso de Boris Johnson com a “conetividade regional”, depois do primeiro-ministro ter permitido o colapso da Flybe – apesar de ter autorizado um plano de resgate em janeiro.

O ministro da aviação britânico Kelly Tolhurst, contudo, garantiu que o Governo “está pronto” para apoiar os aeroportos regionais afetados pelo colapso.