Clube Expresso O futebol português está mais competitivo? Reveja o "Junte-se à Conversa" do Expresso

A época terminou com o campeão determinado apenas na última jornada. Mas quer isto dizer que a Primeira Liga subiu de nível? O que falta ao futebol português para ganhar competitividade? E que lições retiramos desta época? Reveja aqui a conversa dos jornalistas e comentadores do Expresso com os assinantes, em mais um "Junte-se à Conversa"