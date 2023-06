"Visitas à Redação" no Porto: venha conhecer o Expresso e a SIC esta 4ª-feira

As Visitas à Redação do Expresso (e da SIC) abriram em Paço d'Arcos em março - e desde então temos recebido dezenas de assinantes, leitores e espectadores. No próximo dia 7 de junho, quarta-feira, vamos mudar de cenário e abrir as portas da redação do Porto, às 12h30, para todos os que quiserem visitar-nos e conhecer as equipas.

Inscreva-se enviando um mail para aqui.

O QUE SÃO AS VISITAS À REDAÇÃO?

Fazem parte do Clube Expresso, cujas iniciativas apontam para uma aproximação do jornal com os seus assinantes. No Clube há novas newsletters, comentários nas notícias, visitas à redação e conversas virtuais sobre temas de atualidade. Mas, porque sabemos que as conversas não chegam se forem apenas virtuais, o Expresso decidiu criar as Visitas à Redação, para que todos os assinantes possam vir conhecer a equipa e o espaço onde, a cada dia, fazemos as notícias que lhe chegam às mãos (ou ao seu ecrã).

Assim sendo, quinzenalmente abriremos as portas do Expresso para uma visita guiada, que acabará sempre com uma conversa também. As datas serão divulgadas sempre na página do Clube e na página principal do site do Expresso, mas também regularmente por newsletter. Venha ter connosco.