Clube Expresso O Governo sobrevive ao TAPgate? Reveja o nosso "Junte-se à Conversa"

Depois de tudo, um documento que afinal não o era. As polémicas da comissão de inquérito à TAP não acabam e o Governo está, cada vez mais, sob pressão. No Junte-se à Conversa os jornalistas do Expresso Diogo Cavaleiro e Rita Dinis falaram com os assinantes do Expresso sobre isto: até onde pode ir este caso? Reveja aqui

Há uma hora