Junte-se à Conversa: o Governo aguenta o TAPgate?

A Comissão de Inquérito ainda vai durar mais dois meses e os estragos no Governo já deixaram marcas profundas - e pressão sobre Marcelo para que antecipe eleições.

No Junte-se à Conversa analisamos as revelações do caso, antecipamos o que se segue e até onde podem ir as implicações políticas.

Junte-se à Conversa com o subdiretor do Expresso, David Dinis, com a jornalista de política Rita Dinis e o repórter de economia que acompanha a Comissão, Diogo Cavaleiro.

Registe-se aqui, é já na quarta-feira, dia 19 de abril, às 14h00.