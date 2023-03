Junte-se à Conversa: sondagem dá PS e PSD empatados, Governo chumbado na avaliação. E agora?

A sondagem do Expresso e da SIC mostra uma queda de sete pontos dos socialistas, que agora estão empatados com o PSD nas intenções de voto. O Governo nunca teve uma avaliação tão negativa por parte dos portugueses.



À direita, o Chega e André Ventura continuam a crescer. Quais as consequências do atual estado de coisas? Junte-se à Conversa com o diretor adjunto do Expresso Martim Silva e as editoras de Política do Expresso e da SIC, Eunice Lourenço e Cristina Figueiredo. Marque na agenda: terça-feira, dia 4 de abril, às 14h00.