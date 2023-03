Quer vir conhecer o Expresso? Inscreva-se nas “Visitas à Redação” (é já esta sexta-feira, dia 31)

O segundo “Visitas à Redação”, um encontro onde os assinantes têm a possibilidade de conhecer o espaço onde todos os dias é feito o seu jornal, acontecerá esta sexta-feira. Nesta visita guiada terá a possibilidade de conhecer a redação do Expresso onde fazemos as notícias que lhe chegam às mãos (ou ao seu ecrã), e também a equipa que faz com que tudo aconteça, entre jornalistas, paginadores e fotógrafos. Vai ainda poder conversar com o diretor, João Vieira Pereira. Confirme já a sua presença ( enviando um email para aqui ) e garanta o seu lugar nesta visita que acontecerá na sexta-feira, dia 31 de março às 12h00 , no Edifício Impresa em Paço de Arcos.

O QUE SÃO AS VISITAS À REDAÇÃO?



As visitas fazem parte do Clube Expresso, lançado este mês, cujas iniciativas apontam todas para uma aproximação do jornal com os seus assinantes. No Clube há novas newsletters, comentários nas notícias, visitas à redação e conversas virtuais sobre temas de atualidade.



Porque sabemos que as conversas não chegam se forem apenas virtuais, o Expresso decidiu ainda criar as “Visitas à Redação”, exclusivas para assinantes.



Assim sendo, quinzenalmente, abriremos as portas do Expresso para uma visita guiada, que acabará sempre com uma conversa também. As datas serão divulgadas na página do Clube e na página principal do site do Expresso e também, regularmente, através de newsletter. Venha ter connosco!