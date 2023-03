Expresso entrou no Metaverso

O Expresso está a abrir o seu espaço no Metaverso, disponibilizando ali uma visita à exposição sobre os seus 50 Anos de história.

A exposição contempla 50 primeiras páginas do jornal, uma por cada ano, onde os visitantes podem também ouvir os podcasts que passam em revista a história do país e do mundo, guiados pelas vozes dos jornalistas do Expresso - ano a ano, com o que de mais relevante aconteceu entre 1973 e 2022.

Além da exposição, os visitantes poderão assistir a alguns eventos especiais no auditório, com presença da direção e redação do Expresso.

Para conhecer este espaço entre por aqui, através de um computador, smartphone, tablet ou óculos de realidade virtual.

A Meo, que está no Metaverso desde novembro 2022, associou-se a este lançamento, dando as boas-vindas ao Expresso.

O espaço metaverso Expresso foi desenhado e desenvolvido pela agência de inovação Instinct.