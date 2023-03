"Junte-se à Conversa" e um "Café Expresso" na Guarda: o Clube desta semana

Se quiser saber mais sobre as iniciativas do Clube Expresso, basta clicar aqui . Mas já aqui em baixo explicamos estas duas iniciativas.

No dia seguinte, quinta-feira dia 23 , os assinantes poderão juntar-se ao nosso “ Café Expresso ”: trata-se de um encontro/conversa entre os assinantes e o diretor do jornal, João Vieira Pereira, desta vez dedicado à Ciência como impulsionadora do crescimento do país - mas será ocasião para falarmos também sobre a história do Expresso nos últimos 50 anos e o estado do jornalismo no país e no mundo. Este “Café Expresso” será tirado às 15h00, no Teatro Municipal da Guarda .

Na quarta-feira o Expresso prossegue o seu roteiro presencial pelo país, inaugurando na Praça Luís de Camões, na Guarda , a Exposição “50 anos de Expresso” - onde estarão expostas algumas das primeiras páginas mais marcantes da história do jornal. A exposição abre no próximo dia 22, quarta-feira, e ficará ali durante as próximas duas semanas.

O Governo admitiu criar novos apoios às famílias para fazer face à subida de preços - e já anunciou algumas para a habitação. Vamos olhar para os números e pensar nas pessoas: serão as medidas atuais suficientes? E serão precisas medidas mais estruturais e permanentes? Nesta quarta-feira, dia 22, às 14h00, “Junte-se à Conversa” com David Dinis, subdiretor do Expresso, e João Silvestre, editor de Economia. Para se inscrever basta registar-se aqui . Se não é assinante e quiser participar nesta iniciativa, também é simples: escolha aqui a sua subscrição e junte-se ao Clube.

O que é sempre certo é que qualquer assinante do Expresso pode não só ouvir, mas entrar na conversa - pedindo a palavra para comentar, ou simplesmente entrando no chat que vai acompanhar todas as discussões. A nossa promessa é de dar tempo à conversa, que queremos serena, mas viva e construtiva .

Queremos fazê-lo uma vez por semana: a equipa de diretores e jornalistas do Expresso - ou mesmo de comentadores e convidados - marcará uma conversa consigo sobre um dos temas que marcam a atualidade . As conversas vão acontecer por via digital , em videoconferência, para que os assinantes de todo o país (e mundo) possam participar. E os temas, assim com os jornalistas que estarão consigo, vão variar consoante o correr das semanas noticiosas.

O QUE É O CAFÉ EXPRESSO?

É parte do Clube Expresso, lançado nos últimos dias, cujas iniciativas apontam todas para uma aproximação do jornal com os seus assinantes. No Clube há novas newsletters, comentários nas notícias, visitas à redação e conversas virtuais sobre temas de atualidade. Mas, porque sabemos que as conversas não chegam se forem apenas virtuais, o Expresso aproveitou as comemorações dos 50 anos para marcar outras conversas, essas presenciais, com os assinantes espalhados pelo país.

Assim, de 15 em 15 dias, uma equipa do Expresso (incluindo a direção e alguns jornalistas) estará a percorrer as capitais de distrito de Portugal Continental, inaugurando a exposição com 50 capas históricas do Expresso, mas juntando-se - sempre que possível - num espaço da cidade para fechar uma edição semanal junto aos seus leitores. Aí, no que chamámos de Café Expresso, estaremos à conversa com os assinantes, não só sobre os temas que vão marcando os dias, mas também sobre o jornalismo e este seu jornal.