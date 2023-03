Clube Expresso: pela primeira vez, abrimos as portas aos leitores numa visita guiada aos bastidores do jornal

“Comecei a ler o Expresso no primeiro número, porque estava em África no serviço militar. Aguardávamos o Expresso com ansiedade. Quando houve problemas com a distribuição, começamos logo com as teorias da conspiração de que teria havido um boicote. Às vezes aconteceu zangar-me e andar dois meses ou três sem ler, mas depois voltava. E a verdade é que hoje continuo a ler o Expresso.”

Esta é a “história” de Lídio Magalhães, 77 anos, 50 deles como leitor do Expresso. Na passada sexta-feira, esta “história” ganhou um novo capítulo.

Faltavam cinco minutos para o meio-dia quando, no edifício Impresa, em Paço de Arcos, se juntavam junto aos característicos sofás amarelos do átrio os primeiros visitantes. Uns tiravam fotografias, outros analisavam a longa parede de fotografias com caras da SIC, um lia o primeiro caderno do semanário, outros espreitavam discretamente pela parede de vidro que dá para a redação.

Era precisamente isso que ali os trazia. Estes foram os primeiros 13 assinantes Expresso a visitar a redação como parte do recém-lançado Clube Expresso . A visita foi guiada, num “tom descontraído”, pelo diretor João Vieira Pereira e pelo diretor-adjunto Martim Silva.

Durante cerca de duas horas, os assinantes tiveram acesso aos bastidores do jornal. Conheceram a redação, os estúdios, a sala de reuniões.