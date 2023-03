O novo Clube Expresso: o que é, para quem, ao que vem? E como pode fazer para entrar?

Os subscritores do Expresso já nos conhecem: sabem que, quando assinam o Expresso, têm direito a ler todos os textos do Expresso sem restrições, incluindo os artigos Exclusivos - sempre assinalados com o E -, sejam eles de opinião, notícias, análise, multimédia ou podcasts. Sabem ainda que têm acesso a todo o arquivo das edições e cadernos do Expresso, para ler em versão digital ou pdf. E também que estão aqui à sempre à mão vários jogos (Palavras Cruzadas, Sudoku ou Sopas de Letras), para passar bem o tempo. Agora, o Expresso junta a isso um conjunto de novas iniciativas, sempre com o objetivo de aproximar a nossa equipa de si, que nos lê. Por isso lançamos o novo “Junte-se à Conversa”, assim como as “Visitas à Redação”, ou mesmo o “Café Expresso”. É por essa razão, também, que lhe apresentamos agora a caixa de comentários do Expresso, relançada muitos anos depois, numa versão só acessível para subscritores. E foi também por esse motivo que criámos quatro novas newsletters, cada uma dedicada a um tema específico, todas elas de autor - para que saiba precisamente a quem se dirigir se quiser debater os temas que ali se discutem. Vamos ponto a ponto, num breve guia sobre o que vai ter à sua disposição fazendo parte do Clube (para isso basta assinar aqui, se ainda não for subscritor).

Junte-se à Conversa Queremos fazê-lo uma vez por semana: a equipa de diretores e jornalistas do Expresso - ou mesmo de comentadores e convidados - marcará uma conversa consigo sobre um dos temas que marcam a atualidade. As conversas vão acontecer por via digital, em videoconferência, para que os assinantes de todo o país (e mundo) possam participar. E os temas, assim com os jornalistas que estarão consigo, vão variar consoante o correr das semanas noticiosas. O que é sempre certo é que qualquer assinante do Expresso pode não só ouvir, mas entrar na conversa - pedindo a palavra para comentar, ou simplesmente entrando no chat que vai acompanhar todas as discussões. A nossa promessa é de dar tempo à conversa, que queremos serena, mas viva e construtiva. Teremos conversas sobre política, sobre temas que marcam a nossa sociedade ou economia, também sobre os principais acontecimentos que estão a mudar o mundo, sempre que merecerem uma reflexão em conjunto. Queremos ouvi-lo, trocar ideias consigo. Quanto às iniciativas, os convites para que se possa inscrever em cada uma delas seguirão por email, mas estarão sempre anunciados atempadamente no site do Expresso, com este símbolo acima a identificá-las.

Café Expresso Mas, porque sabemos que as conversas não chegam se forem apenas virtuais, o Expresso aproveitou as comemorações dos 50 anos para marcar outras conversas, essas presenciais, com os assinantes espalhados pelo país. Assim, de 15 em 15 dias, uma equipa do Expresso (incluindo a direção e alguns jornalistas) estará a percorrer as capitais de distrito de Portugal Continental, inaugurando a exposição com 50 capas históricas do Expresso, mas juntando-se - sempre que possível - num espaço da cidade para fechar uma edição semanal junto aos seus leitores. Aí, no que chamámos de Café Expresso, estaremos à conversa com os assinantes, não só sobre os temas que vão marcando os dias, mas também sobre o jornalismo e este seu jornal. O roteiro já está definido e pode ser consultado aqui (prometendo nós que, uma vez terminado este, continuaremos país fora à sua procura, ilhas incluídas).

Visitas à redação Se é verdade que o Expresso vai percorrer o país, também é verdade que lhe quer abrir portas. Por isso decidimos criar as “Visitas à Redação”, para que todos os assinantes possam vir conhecer o espaço onde, a cada dia, fazemos as notícias que lhe chegam às mãos (ou ao seu ecrã). Para que possam conhecer o espaço e, claro está, também a equipa. Assim sendo, quinzenalmente abriremos as portas do Expresso para uma visita guiada, que acabará sempre com uma conversa também. As datas serão divulgadas sempre aqui, na página do Clube, e na página principal do site do Expresso, mas também regularmente por newsletter. Venha ter connosco.

Novas newsletters só para si O Expresso já tem várias, mas juntou agora quatro novas newsletters, mas diferentes de todas as outras. Diferentes porque são exclusivas para os nossos assinantes. Diferentes porque se dedicam a quatro temas específicos, e diferentes porque são de autor e convidam a uma conversa. Vamos a elas, uma a uma. A “+Energia” é assinada pelo Miguel Prado, o nosso especialista maior no tema, e propõe-se a analisar e descodificar a atualidade energética quinzenalmente, sempre às quintas-feiras. Ou, como escreve o Miguel, a contar-nos “tudo sobre os mercados da electricidade, petróleo e gás, os últimos investimentos e os grandes negócios" de um sector que se tornou central para as nossas vidas e para a nossa economia. O “Observatório da Maioria” é assinado pelo David Dinis, subdiretor do Expresso. Trata-se, como o nome indica, de uma newsletter dedicada à análise dos resultados e falhas da maioria que hoje governa o país, mas também da oposição - e da qualidade da nossa democracia. Será semanal e estará na sua caixa de correio digital às terças-feiras. Já a “Estante (des)arrumada” é onde a nossa jornalista Luciana Leiderfarb se propõe a olhar para os livros. Os novos, que estarão a chegar às livrarias, os que ainda não chegaram, mas já são anunciados pelas grandes editoras internacionais. Ou mesmo os clássicos, que nunca nos largam. Estará consigo quinzenalmente, sempre às sextas-feiras. Por fim, o “Olha, nem sei”, todas as quartas-feiras, pela manhã, a acompanhar o desespero do meio da semana, com a Clara Não - a mais jovem cronista do Expresso. Ela própria apresenta a newsletter como “a mensagem semanal da miga, que não sabe bem o que está a fazer com a vida.” Pode subscrevê-las aqui, as primeiras já seguiram para os emails dos assinantes. Já agora anote: os autores têm emails (e contas nas redes sociais) disponíveis, para poderem sempre trocar ideias consigo.