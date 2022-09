Está na hora do primeiro guia para uma nova mobilidade. Conheça a Carta Elétrica

O que é a Carta Elétrica?

Durante quatro meses o Expresso e a EDP criam o primeiro guia para uma nova mobilidade. Um projeto que reúne especialistas, esclarece mitos, debate as principais tendências, aponta caminhos e apresenta soluções para uma mobilidade mais elétrica e sustentável. Dividimos a Carta Elétrica em três módulos, para que nenhum tema fique por debater, para que nenhuma dúvida fique por esclarecer.

10 episódios

Com duração de dois minutos, são exibidos na SIC Notícias e posteriormente publicados aqui, no site do Expresso, em peças que explicam e desenvolvem cada tema.

Quando?

Estreiam todas as segundas-feiras na faixa horária das 13h00 na SIC Notícias, com repetições às terças e domingos – nas faixas horárias das 9h00 e 15h00 respetivamente. O primeiro episódio estreia segunda-feira, dia 13 de setembro

Sobre?

Os mitos da mobilidade elétrica

Os conceitos básicos (o que é um carro elétrico; diferença entre um carro 100% elétrico, híbrido e PHEV - Automóvel híbrido plug-in )

Automóvel híbrido plug-in As baterias (capacidade, principais preocupações, evolução tecnológica, garantias, manutenção, vida útil e reciclagem)

A mecânica (principais componentes do veiculo elétrico e seu funcionamento)

O carregamento (carregamento dentro – moradias e condomínios - e fora de casa, carregamento AC e DC, diferentes potências de carregamento, digitalização da experiência de cliente)

Código da Estrada para Veículo Elétrico (VE) (regras de sinalização [vertical, horizontal]; selo VE e principais pontos do regulamento [básico] e funcionamento da Mobilidade elétrica em PT)

Experiência de condução num VE (estilo de condução mais eficiente, mais tecnológica e mais digital)

Dia a dia com um VE (a rotina diária com um VE, carregamento)

Planear uma viagem num VE (plataformas digitais, rede carregamento nacional e internacional)

Vantagens económicas de conduzir um VE (temas: TCO, incentivos fiscais)

Debates e a análise Expresso

O Expresso vai também mostrar que o futuro, na mobilidade, já é presente. Discutindo o caminho para os próximos anos e envolvendo especialistas de várias áreas, criando uma carta para a mobilidade do pais.

Análise Expresso

Nas páginas da edição impressa do jornal antecipamos o futuro e perspetivamos as mudanças em curso. Focado em Portugal, na transição para uma economia verde e nas soluções elétricas. O Expresso publica ainda 4 guias explicativos para a mobilidade elétrica onde reunimos a informação chave para que não perca uma pitada que seja

Os debates

Focamos os debates nos temas estruturais da mobilidade onde reunimos as pessoas certas. Três eventos digitais transmitidos a partir da página de Facebook do Expresso nas datas e horários que aqui partilhamos:

8 de setembro, 15h00 | O que se segue na mobilidade elétrica (assistir | O que se segue na mobilidade elétrica (assistir aqui

26 de outubro, 11h00 | O que se segue nos carregamentos

24 de novembro, 11h00 | O que se segue para as empresas

Especialistas

Casa, economia verde, autonomia, descontos, tecnologia, mecânica, incentivos: são muitas as dúvidas na mobilidade. Dúvidas que necessitam de respostas concretas. Reunimos uma equipa de especialistas, cuja função é esclarecer as suas dúvidas.

Linha WhatsApp – 930 440 750

Este é o número que disponibilizamos para que possa enviar-nos as suas perguntas ou temas que gostasse de ver esclarecidos pelos nossos especialistas. Faremos uma seleção das principais questões enviadas e procuraremos fornecer todas as respostas.

Podcast

Quinzenalmente, lançamos um novo podcast com os nossos especialistas onde, além de temas específicos respondem às perguntas colocadas pelos nossos leitores.Em breve informaremos sobre os temas, convidados e os dias em que estes podcasts serão disponibilizados