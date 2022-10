Brasil/Eleições: O nordestino sente que o sul o trata com “inferioridade”. Lula mantém-se o favorito entre os nordestinos

O presidente do Partido dos Trabalhadores do estado de Pernambuco, Doriel Barros, afirmou à agência Lusa, que o povo nordestino "tem o sentimento que os estados do sul tratam o Nordeste com inferioridade.”

Recorde-se que nos três estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, alguns dos estados mais pujantes em termos económicos do país, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, registou 54% dos votos na primeira volta das presidenciais de 02 de outubro.

No nordeste, a situação inverte-se: a região, tradicionalmente aliada ao Partido dos Trabalhadores (PT), deu a Lula da Silva uma vantagem de mais de 9,7 milhões de votos em relação a Bolsonaro.

Lula da Silva garantiu 66,7% dos votos contra 27% de Jair Bolsonaro, em todo o Nordeste, tendo sido alvo de ataques, numa primeira fase, por parte de apoiantes de Bolsonaro, num comportamento que a campanha de Lula considerou ser xenofóbico e preconceituoso.

“Gerou e gera muita revolta no nordestino porque passa uma ideia de uma região que se acha muito melhor do que outra”, afirmou à Lusa o presidente do PT em Pernambuco, referindo-se ao comportamento que alguns eleitores dos estados do sul tiveram após Lula da Silva ter ganhado a primeira volta com cerca de seis milhões de votos a mais que Bolsonaro, muito graças ao povo nordestino.

O professor em comunicação da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Emerson Urizzi Cervi explicou à Lusa ter registado “um comportamento de 'bolsonoristas' muito negativo em relação ao nordeste, inclusive um comportamento bastante xenofóbico e preconceituoso".

O líder do PT naquele estado ainda considerou: “Claro que isso irrita e ao mesmo tempo deixa a gente mais confiante que o eleitor vai para a urna com o coração, com alma, com tudo, para a gente poder trazer o Lula de volta para presidir ao nosso país.”

A esse preconceito inicial, juntou-se uma declaração polémica de Jair Bolsonaro, na qual salientou que o seu adversário político era o candidato mais votado em "nove dos 10 estados com a maior taxa de analfabetismo", todos no nordeste do país.

“Quando Bolsonaro fala isso, essas declarações são recebidas com muita força”, frisou Doriel Barros, acrescentando que “o nordeste tem muito potencial de produção, de desenvolvimento”.

“O que faltou a vida toda foram oportunidades”, sublinhou ainda, recordando que quando Lula da Silva governou o país (2003-2010) “passou a dar oportunidades” e começou a sentir-se “todo o potencial do Nordeste”.

Luiz Inácio Lula da Silva venceu a primeira volta das eleições com 48,4% dos votos e Jair Bolsonaro recebeu 43,2%, pelo que os dois candidatos terão de se enfrentar numa segunda volta marcada para 30 de outubro.