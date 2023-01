"Para aquecer os dias frios": os leilões online de vinhos estão de regresso e a base de licitação é de apenas €1

“Para aquecer nos dias frios”, “Com sotaque do norte”, “7 pecados mortais” e “Odisseia no espaço” são nomes de alguns dos conjuntos de garrafas que estão disponíveis ou já estiveram em leilão online através da Garrafeira Nacional. As escolhas são múltiplas, pois “damos a hipótese de agradar a gregos e troianos”, argumenta Jaime Vaz, proprietário da conhecida garrafeira, fundada em 1927. “Experimentámos, pela primeira vez, em finais de novembro de 2022”, com vinhos franceses e portugueses. A iniciativa teve tanto sucesso, que foi dada continuidade a esta aventura.

Atualmente estão a decorrer mais de 40 leilões, entre garrafas individuais e lotes de até seis vinhos, nacionais e estrangeiros, inlcuindo generoros de várias paragens. Como referência, o lote “Apetecia-me tomar algo” é composto por garrafas de 1,5 l de Quinta de São João Batista Grande Reserva tinto (2012), João Portugal Ramos Marquês de Borba tinto (2018) e Papa Figos tinto (2019). A última licitação é de €46. Já o Château Cheval Blanc Le Petit Cheval Saint-Émilion tinto, de 2014, com preço de loja de €279,90 tem como última licitação o valor de €190.

Como licitar?

O primeiro passo consiste em informar sobre cada leilão através da página de Facebook da Garrafeira Nacional e da newsletter. A base de licitação começa em apenas €1. “Os clientes só têm de estar registados no site”, explica Jaime Vaz, clicar na secção da venda ao público, escolher a seleção que melhor lhe aprouver e licitar. O cliente que fecha a licitação, recebe uma notificação da Garrafeira Nacional e o que fazer em relação ao pagamento. Após a cobrança recebe a caixa, com as garrafas, na morada indicada aquando da inscrição no site.

Até hoje, o valor mais elevado atribuído a um vinho comprado neste leilão foi de €1.050, na compra de um Château Lafite-Rothschild de 2018. Jaime Vaz revela a existência de uma interessante comunidade de compradores de vinhos estrangeiros, sobretudo franceses, mas a oferta alarga-se a uma grande variedade de vinhos. “É tudo stock nosso”, garante.

Para quem quer ficar-se pelas provas, Jaime Vaz recomenda a ida à Garrafeira Nacional (Rua da Conceição, 20/26, Lisboa. Tel. 218 879 080). Aqui, estão instaladas quatro máquinas, com capacidade para 32 vinhos, entre os quais de Bordéus e Vinhos do Porto, para provar a copo e sem pressas. Entre maio e junho abrirá portas a Garrafeira Nacional na cidade do Porto, com máquinas, wine bar e sala de provas.

Até lá, permanecem os leilões…