Vinho com estilo: 12 acessórios imperdíveis para abrilhantar o Natal

Bonitos, úteis e até indispensáveis para quem gosta de servir um vinho com estilo, estes acessórios podem ser o presente ideal para quem não dispensa o ritual de guardar, servir e beber vinho na perfeição - ou simplesmente divertir-se de copo na mão. Para wine lovers ou curiosos…

Frappé made in Portugal

Em cortiça, com elevada impermeabilidade e ótima capacidade térmica, da marca portuguesa Corque Design (€147,60).

Decanter Gorda

Com o nome da casta portuguesa Gorda (€105), este decanter PVRA Design é feito artesanalmente na Marinha Grande.

Cálice para Porto

Estojo com dois cálices oficiais de vinho do Porto criados por Álvaro Siza Vieira para Vista Alegre (€82). 30% cristal, foi pensado pelo arquiteto português Prémio Pritzker para o melhor usufruto de um vinho nacional de culto.

Saca-rolhas

Saca-rolhas Anna G., com design bem-disposto da autoria do italiano Alessandro Mendini para Alessi na Finish Design Shop (€41,65)

Tasting Pack Boeira

Recrie uma sala de provas em casa com o Boeira Tasting Pack (€119), feito de sete miniaturas de 100 ml que somam no conjunto 110 anos de Vinho do Porto – Branco Diamond, Reserva Tawny, Ruby, 10, 20, 30 e 40 anos, sendo esta a ordem de prova aconselhada.







Frappé Cocktail

Idealizado para espumante, o Cocktail foi desenhado por Helle Damkjær para Georg Jensen (€239). Em aço inoxidável polido, a forma epilética acompanha a ergonomia da garrafa, tornando-se fácil de retirar e colocar.

Saca-rolhas para espumante

Saca-rolhas para espumante e champanhe criado pela marca Vinobile. À venda no El Corte Inglês (€5,95).

Para rolhas fragilizadas

The Durand, com sistema de lâminas patenteado, eficaz na remoção de rolhas por vezes fragilizadas de vinhos velhos (€199), possibilita a remoção sem deixar vestígios.

Cave DiVino

Para 41 garrafas de vinho com prateleiras em madeira, instalação livre, controlo remoto e comando digital, da Candy DiVino (€399).

Aromas de ruby

Para perfumar o ambiente com o aroma de uvas e bagas vermelhas, uma vela aromática de quatro pavios Portus Cale Ruby Red (€130) e um difusor com óleos essenciais naturais (€39), da Castelbel.

Bomba para banho

Com aroma a vinho rosé, para um banho rosado e calmante (€8.76, Amazon)

Wineology para brincar aos enólogos

Faça a experiência de produzir o seu vinho em casa com Wineology, neste caso um rosé com este kit que coloca a enologia na sua vida diária (€26.30, Amazon)

Este texto foi adaptado do Guia de Vinhos oferecido pelo Expresso, com produção Boa Cama Boa Mesa, nas edições de 9, 16, 23 e 30 de outubro de 2021.

