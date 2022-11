Receita de Açorda de camarão e berbigão por Miguel Rocha Vieira

“Receitas da minha vida” por Miguel Rocha Vieira, chef em três quiosques no Terminal de Cruzeiros e Doca da Marinha, em Lisboa (Projeto integra novo restaurante a inaugurar em 2023)

A Receita: Açorda de camarão e berbigão

Tempo de Confeção - 20 minutos – 4 Pessoas

Ingredientes:

Açorda

60 g de pão

120 g de camarão da costa

100 g de berbigão

2 ovos

1 colher de sopa de coentros

Sumo de lima (a gosto)

Flor de sal (q.b.)

Caldo de camarão

1 cebola

80 g de cenoura

50 g de alho francês

5 ml de brandy Constantino

25 g de concentrado de tomate

250 g de camarão (ou cascas e cabeças)

Compota de cebola

80 g de cebola

25 ml de azeite

1 folha de louro

1 ml de vinho branco

Preparação:

Demolhar previamente o pão até amolecer.

Usar um tacho para juntar os ingredientes da compota de cebola (que deve estar picada), deixar cozinhar durante 10 minutos e adicionar o pão escorrido. Envolver bem e juntar o caldo de gambas (que deve ter sido preparado na véspera e que resulta da cozedura de todos os ingredientes e posterior passagem por coador para eliminar resíduos).

Quando o pão estiver na textura pretendida, adicionar os camarões da costa e o berbigão sem casca, envolver e deixar cozinhar no calor residual.

Adicionar o sumo de lima e os coentros picados e terminar com uma gema temperada com flor de sal.

Fotos: Nuno Fox

Esta receita exclusiva foi publicada originalmente no guia “Receitas da minha vida” oferecido pelo Expresso, no dia 2 de dezembro de 2022.

Noélia Jerónimo e Vítor Sobral foram os primeiros a partilhar as “Receitas da minha vida” no guia oferecido com o Expresso no dia 11 de novembro. A 18 de novembro foi a vez de Michele Marques e João Rodrigues, e a 25 de novembro, Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa. A 2 de dezembro, Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira encerram a coleção de guias “Receitas da minha vida”, que contam com o apoio dos Vinhos de Lisboa e do Recheio.