Receita de Pastéis de cação e emulsão de coentrada por Michele Marques

“Receitas da minha vida” por Michele Marques, chef e proprietária da Mercearia Gadanha e da Casa do Gadanha, alojamento e restaurante, ambas em Estremoz.

“Qual a melhor forma de promover o encontro entre o meu país de origem e aquele a que chamo casa? Através da cozinha, claro. Foi assim que surgiu a ideia de ter os sabores da sopa de cação no meu petisco brasileiro de eleição: o famoso pastel de vento ou pastel de feira. Esta sugestão lembra-me, inevitavelmente, das noites de sexta-feira a petiscar no calor do meu amado Brasil. Aqui não tem vento, tem cação, fresco e do bom.”

A receita: Pastéis de cação e emulsão de coentrada

Tempo de Confeção - 50 minutos - 4 Pessoas

Ingredientes:

Recheio:

300 g de cação

30 g de sal

1 l de água

1 limão

0,5 dl de azeite

3 dentes de alho

2 cebolas

Talos de coentros, salsa e aipo

30 g de coentros

80 g de farinha

2 colheres chá de pimentão doce

Sal (q.b.)

Pimenta preta (q.b.)

Massa:

500 g de farinha de trigo

200 ml de água morna

1 colher de sobremesa de sal

1 colher de sopa de óleo

1 colher de sopa de aguardente ou vinagre branco

Preparação:

Recheio: Colocar a água na panela, juntar o sal e o sumo de limão e adicionar o cação já limpo. Deixar ao lume durante 15 minutos. Quando já estiver cozido, escorrer e reservar.

Depois, refogar, com um fio de azeite, o alho, as cebolas picadas, os talos de coentros, as aromáticas e o aipo, ate que este esteja macio, sem ser demasiado cozido. Cobrir com água e cozinhar durante aproximadamente 10 minutos.

Dispor o peixe e tapar o tacho. Deixar suar durante 4 minutos. No fim, desligar o lume e deixar tapado por mais 4 minutos. Retificar temperos e juntar as folhas dos coentros picadas. Retirar o peixe, desfiar e reservar.

Engrossar o que sobrou do refogado com a farinha e envolver o cação. Deixar arrefecer e usar o preparado como recheio dos pastéis.

Massa:

Na tigela, colocar a água morna, o óleo e a aguardente. Reservar. Usar outra tigela para adicionar a farinha e juntar, aos poucos, a mistura anterior, envolvendo até obter uma massa homogénea. Sovar a massa sobre uma superfície lisa e deixar repousar durante cerca de 10 minutos. Abrir a massa com o auxílio de rolo, cortar no formato desejado e rechear com o creme de cação. Fritar em óleo quente até estarem levemente dourados.

Fotos: Nuno Fox

Esta receita exclusiva foi publicada originalmente no guia “Receitas da minha vida” oferecido pelo Expresso, no dia 18 de novembro de 2022.

Noélia Jerónimo e Vítor Sobral foram os primeiros a partilhar as “Receitas da minha vida” no guia que oferecido com o Expresso no dia 11 de novembro. A 18 de novembro é a vez de Michele Marques e João Rodrigues, a 25 de novembro, Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa, e a 2 de dezembro, Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira. Os guias “Receitas da minha vida” contam com o apoio dos Vinhos de Lisboa e do Recheio.