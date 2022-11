Receita de Mil-folhas de chocolate branco queimado por Michele Marques

“Receitas da minha vida” por Michele Marques, chef e proprietária da Mercearia Gadanha e da Casa do Gadanha, alojamento e restaurante, ambas em Estremoz.

“Quando aprendi que podia queimar o chocolate e depois trabalhá-lo, abriu-se um mundo mágico de sabores na minha cozinha. Esta receita tem um gostinho especial por ser uma das sobremesas favoritas do meu marido, que já elegeu o creme de poejo como uma das minhas especialidades. Por isso, em casa, faço muitas vezes este mil-folhas e sempre com muito carinho.”

Receita: Mil-folhas de chocolate branco queimado

Tempo de Confeção: 240 minutos - 4 Pessoas

Ingredientes:

Creme:

220 g de natas

1 ½ folha de gelatina

300 g de chocolate branco

240 g de iogurte grego

Massa folhada:

300 g de farinha

1 pitada de sal

170 ml de água

250 g de manteiga

120 g de açúcar (para caramelizar)

Pera caramelizada para finalizar (q.b.)

Avelãs torradas (a gosto)

Preparação:

Creme:

Pré-aquecer o forno a 180 °C. Partir o chocolate em pedaços, espalhar no tabuleiro e levar ao forno. Mexer sempre que necessário, até que fique dourado. Ferver as natas, juntar as folhas de gelatina já demolhadas e colocar sobre o chocolate ainda quente. Usar o passador para retirar impurezas. Por fim, juntar o iogurte e levar ao frio durante pelo menos 2 horas.

Massa folhada:

Na tigela colocar a farinha e o sal, abrir um buraco no centro para a água e amassar. Reservar no frio durante 30 minutos. Cortar a manteiga em oito pedaços pequenos e reservar.

Polvilhar a bancada com farinha e abrir a massa em forma retangular com ajuda do rolo. Colocar dois pedaços de manteiga e fechar, dobrando as duas pontas da massa sobre a manteiga. Alisar com a ajuda do rolo, esmagando a manteiga no interior. Reservar no frio durante 30 minutos e repetir o processo mais três vezes. Antes de ir ao frigorífico, cobrir com película até usar.

Abrir a massa num retângulo grande, dispor no tabuleiro com papel vegetal, polvilhar com o açúcar e colocar outra folha de papel vegetal por cima e outro tabuleiro por cima, de forma a fazer peso para que a massa não cresça.

Levar ao forno pré-aquecido, a 190 °C, durante cerca de 15/20 minutos. Cortar a massa depois de fria e fazer camadas com o creme. Finalizar com a pera caramelizada e a avelã picada.

Fotos: Nuno Fox

Esta receita exclusiva foi publicada originalmente no guia “Receitas da minha vida” oferecido pelo Expresso, no dia 18 de novembro de 2022.

Noélia Jerónimo e Vítor Sobral foram os primeiros a partilhar as “Receitas da minha vida” no guia que oferecido com o Expresso no dia 11 de novembro. A 18 de novembro é a vez de Michele Marques e João Rodrigues, a 25 de novembro, Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa, e a 2 de dezembro, Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira. Os guias “Receitas da minha vida” contam com o apoio dos Vinhos de Lisboa e do Recheio.