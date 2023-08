Entre Ambos-os-Rios: uma península encantada no Parque Natural da Peneda-Gerês

Em plena comunhão com a natureza, há locais de sonho para caminhar, respirar, mergulhar e visitar neste refúgio de ar puro, tranquilidade e paisagens serenas. Mas, se não dispensa uma boa aventura, difícil será escolher entre as diversas atividades radicais na água, no ar ou em terra. Os inúmeros cursos de água são brindados pelo intenso verde da paisagem, marcante nesta encosta da serra Amarela. Os rios e os ribeiros, as albufeiras e as praias fluviais, as quedas de água e as lagoas dominam a paisagem. Banhada pelos rios Froufe e Tamente, que precisamente aqui se encontram com o Lima, a península de Entre Ambos-os-Rios, no concelho de Ponte da Barca, está inserida no Parque Nacional da Peneda-Gerês, que é também Reserva Mundial da Biosfera da UNESCO. Por etapas, explore Entre Ambos-os-Rios:

Bravães Kayak Park

Aventuras na água

O rio Lima está a poucos metros, o que justifica que, durante o verão, a descida de caiaque seja a atividade favorita de quem visita o Bravães Kayak Park. São 6,5 km acompanhados por um guia e com direito a merenda pelo caminho, até chegar a São Martinho da Gandra. Mas há muito mais para fazer, dentro ou fora de água, nas margens do rio Lima, à sombra de abundantes árvores que marcam a paisagem verdejante desta zona do país: arborismo, stand-up paddle, canoagem e escalada são algumas das atividades disponíveis

DR

Da casa na árvore ao mergulho

Com vista soberba sobre o rio Lima e envolto por árvores – e passarinhos – sem fim, o Lima Escape é um verdadeiro refúgio em plena natureza. Além de poder dormir em casas na árvore ou em glamorosas tendas de glamping, o local é também ponto de partida para inúmeras aventuras em terra e na água. Mergulho, stand-up paddle, canyoning ou canoagem marcam o ritmo dos dias, pelo rio fora. Em terra há trilhos pedestres e passeios guiados de e-bike, cavalo, buggy ou 4×4, à descoberta da natureza exuberante do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Lugar de Igreja, Entre Ambos-os-Rios Tel. 964969309

Cascatas e lagoas

A lagoa de Chão d’Além dista apenas 800 metros do parque Lima Escape. Já a cerca de 2 km encontra-se a lagoa de poço de Froufe. Ambas são de fácil acesso e, por isso, ótima escolha para mergulhos em família, tal como o poço da Carcerelha, a 6 km de distância. Para os mais aventureiros fica reservada uma piscina natural encimada por uma cascata com 10 metros de altura, que dá pelo nome de Poço Negro. A maior distância, vale o passeio até perto da aldeia de Lindoso, numa das encostas da serra Amarela. Piscina natural de águas límpidas e cristalinas, o Poço da Gola é alimentado pelo ribeiro de Mulas e pelo rio da Ponte, e está rodeado de pedras graníticas. Nos meses mais quentes, a vegetação assegura abundantes zonas de sombra, perfeitas para relaxar entre mergulhos.

UF Entre Ambos-os-Rios, Ermida e Germil

Trilho mágico

É a mais recente aposta da União de Freguesias de Entre Ambos-os-Rios, Ermida e Germil que desenvolveu todo o projeto. Trata-se do novo Trilho do Loureiral, com cerca de 7 km de extensão e que percorre a “natureza mais profunda da Serra Amarela com paisagens de cortar a respiração”. Destaca-se a ponte suspensa, além de diversos poços e cascatas, que tornam este trilho verdadeiramente mágico.





Bravães Kayak Park

A pé ou de e-bike

Entre tranquilas paisagens naturais e património cultural e edificado como os tradicionais espigueiros, a Portela do Homem e Lindoso, a Tobogã – Portugal Adventure Tours (Tel. 934921856) oferece a experiência de percorrer o Parque Nacional da Peneda-Gerês pedalando numa bicicleta elétrica. Para os mais aventureiros, há percursos com uma dose extra de adrenalina. Sempre com o rio Lima por companhia, este troço de 15 km é parte da extensa Ecovia do Lima, que liga Ponte da Barca a Ponte de Lima. Caminhe ou pedale tranquilamente, já que o percurso é quase sempre plano e está devidamente sinalizado. Pelo caminho encontra diversos açudes e pesqueiras. Em terra, são os campos agrícolas e as vinhas a dominar a paisagem. Na passagem por Bravães, vá beber à Fonte Santa: acredita-se que esta água tem poderes curativos. Leve um piquenique: há diversos locais propícios à merenda.

PopUp Alive

Espigueiros fotogénicos

Na aldeia de Lindoso, o castelo foi palco de algumas das mais duras batalhas contra os espanhóis. Visite as muralhas e também os 64 fotogénicos espigueiros em pedra, concentrados em torno de uma única eira. São um dos maiores conjuntos do país.

Bravães Kayak Park

Sarrabulho e vinho verde

De sabor intenso e retemperador, a gastronomia desta região minhota é rica em tradições. Não perca receitas tradicionais como os singulares sarrabulho e papas de sarrabulho, o cabrito da serra Amarela e a posta barrosã. Das águas cristalinas do Lima vêm a lampreia e o sável em sua época, e abundantes trutas. Reserve ainda espaço para a rica doçaria tradicional: bolo branco, leite-creme, rabanadas de mel, queijadas de laranja, arroz-doce ou os mais recentes “Magalhães”, criados em homenagem ao navegador Fernão de Magalhães, natural de Ponte da Barca. Para acompanhar, renda-se a uma malga de vinho verde tinto, muito característico localmente. Em Entre Ambos-os-Rios, o restaurante Novas Pontes (Tel. 258113401), além da sala aconchegante, dispõe de ampla esplanada rodeada de um cenário verdejante. Já em Ponte da Barca, junto ao rio e instalado onde funcionou um moinho, o restaurante O Moinho (Tel. 915315672) serve com mestria a cozinha local.