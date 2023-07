Castelos, passeios de balão, praia e locais sagrados para descobrir no Alandroal

Tem nas águas do rio Guadiana, que formam o Grande Lago de Alqueva, as maiores aliadas para fazer baixar as temperaturas. Formam a praia fluvial Azenhas D'El Rei, com restaurante e equipamentos de apoio, a garantir frescura a estes territórios do interior do Alentejo. Rodeada por Elvas, Vila Viçosa, Reguengos de Monsaraz e Redondo, a vila de Alandroal, no distrito de Évora, situa-se junto à fronteira com Espanha. Na freguesia de Juromenha, a “sentinela do Guadiana”, fortaleza altaneira ao rio, oferece vistas esplendorosas. A esta muralha seiscentista junta-se o castelo de Alandroal e, a escassa distância, o de Terena, formando um trio que serve de cartão de visita ao património histórico e arquitetónico da região.

VICENTE ARRIFES

Aventura e mergulhos refrescantes nas Azenhas D’El Rei

Faça vela, mergulhe, pratique stand-up paddle e tente a sorte na pesca. Aproveite o areal da praia fluvial de Azenhas D'El Rei, com cerca de 3500 m2 pontuados de oliveiras e azinheiras e a zona verde, com 750 m2. Atravesse o rio de caiaque e chegue a Cheles, a praia fluvial espanhola na outra margem. Passeie de barco pelas águas do rio. Pratique sessões de tai chi ou ioga gratuitas no areal. Faça um piquenique no parque de merendas e experimente a cozinha do Raya, restaurante em que 80% dos produtos utilizados chegam da quinta regenerativa Terramay.

Nuno Mendes

Voar de balão sobre Lucefécit

Sobrevoe a albufeira da barragem de Lucefécit, sobre montado e campos de cultivo, avistando ao longe o grande lago Alqueva, a bordo de um balão de ar quente da Fly Dreams Alentejo. Uma experiência singular que pode ser desenhada à medida, seja para um pequeno grupo ou apenas para dois, e incluir um brinde ou mesmo um piquenique a bordo.

Caminhar rumo à “sentinela do Guadiana”

O percurso inicia-se na rua da Boavista com a fortaleza de Juromenha à vista. A escadaria dá acesso ao Guadiana. Ao longo do ribeiro de Mures, colónias de aves residentes ocupam pequenos ilhéus. Atravessa campos de cultivo e aproveita a panorâmica sobre o Alqueva, pastagens e azinhal. Apesar de decorrerem trabalhos de manutenção no local, vale a pena o passeio.

Nuno Mendes

Rumar a um santuário Endovélico

Acredita-se que o sítio arqueológico de Terena tenha sido provavelmente construído no século I d.C., durante o período romano, para substituir um santuário conhecido como rocha da Mina. Localiza-se no topo da colina de São Miguel da Mota, nas imediações da ribeira de Lucefécit, a cerca de quatro quilómetros de Terena. É apontada como uma das áreas com mais locais sagrados a nível nacional e todos os anos são feitas novas descobertas nas imediações. Pode visitar este lugar especial autonomamente ou com um guia da SAL – Walk in Alentejo.

Comer e dormir com tradição

A rica e farta gastronomia alentejana merece paragens prolongadas num passeio pela região. No final de um dia de visita, relaxe na tranquilidade de casas típicas da região, recheadas de história e arte. Adega dos Ramalhos

Restaurante familiar, a Adega dos Ramalhos tem no caldo de grão com carne de porco preto um clássico da casa. Mas as mais diversas carnes de montado também se saboreiam grelhadas. C’Alma d’Alentejo

Recém-inaugurado, o turismo de habitação C’Alma d’Alentejo encontra-se instalado num edifício que se pensa somar mais de 200 anos, a dois passos da praça da República do Alandroal, e que terá servido de casa de caça ao rei D. Carlos. Casa de Terena

Os quartos da Casa de Terena, com vistas para o campo e sobre a barragem de Lucefécit, oferecem um ambiente vincadamente cultural, entre livros e peças de arte. Aasa abobadada situa-se junto à torre do Relógio e ao castelo de Terena.