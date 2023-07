Grátis com o Expresso: 10 destinos para descobrir na Madeira

No sétimo e último Guia de Verão Expresso oferecido esta sexta-feira, dia 21 de julho, a Madeira é a região em destaque. Esta semana fique a conhecer, na Madeira e em Porto Santo: Camacha, Caniçal, Curral das Freiras, Jardim do Mar, Ponta do Sol, Porto Moniz, Ribeira Brava, Santana, São Vicente e Vila Baleira.

Foto: Georgina Abreu

Começar a viagem pela Camacha

Considerada a “capital da cultura madeirense”, a pequena e pacata vila da Camacha, no interior do concelho de Santa Cruz, é também guardiã do quase extinto ambiente rural da ilha, dos produtos da terra aos usos e costumes. A maçã, fruto que tem direito a festival anual, está associada à produção de sidra multipremiada. Ganhou fama o artesanato, com destaque para a obra de vimes, mas também o folclore, que mostra a Madeira em atuações pelo mundo. Vive-se a natureza com a levada da Serra do Faial, que atravessa a freguesia. Em direção ao mar, Santa Cruz, Caniço e Garajau, onde se eleva o Cristo-rei, são locais a não perder.

Provar a “Melhor Sidra do Mundo” e explorar levadas a cavalo

Provar a “Melhor Sidra do Mundo” e adormecer na centenária Quinta da Moscadinha, com 11 quartos, é uma experiência exótica. Visite a sidraria, onde se produz a “Quinta da Moscadinha Sparkling Aged Cider”, eleita a melhor do Mundo. Conheça os animas da quinta e petisque na Adega do Pomar, o restaurante da casa. Siga agora em direção ao Caminho da Levada da Serra. Com seis quilómetros, é um passeio descontraído pela floresta laurissilva, ao longo da levada da serra do Faial. Pode agendar uma saída a cavalo, com Equine Village by Quinta do Riacho (tel. 967010015). A levada dos Tornos, uma das maiores da ilha, tem passagem na Camacha e na Gaula. Observe as lagoas e o bis-bis

