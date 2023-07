Montanhas mágicas e cascatas para explorar em Sever do Vouga

Em Sever do Vouga, município localizado a meia hora de Aveiro, encontra a melhor companhia de verão: os rios Vouga, Bom e Mau, Lordelo, Gresso, Fílveda e Alfusqueiro, mas também algumas das mais belas cascatas do país. Ponto de partida para explorar os encantos das Montanhas Mágicas, que abrangem as serras da Freita, Arada e Arestal, o território oferece ainda miradouros e um rico património megalítico. No vale do Vouga, a Ecopista que resulta da recuperação da antiga linha ferroviária, deu a conhecer diversos pontos interesse turístico, da bonita Ponte do Poço de Santiago à estação de Paradela. A Grande Rota das Montanhas Mágicas, que celebrou recentemente um ano de existência, é um verdadeiro mapa de tesouros.

DR

Quedas de água selvagens

A Cascata da Frágua da Pena, ou Cascata da Fílveda (Dornelas), precipita-se do alto de mais de 40 metros em sucessivas quedas de água. Para lá chegar, percorre um pequeno caminho irregular. As águas são ladeadas por uma escadaria, do topo à base. Outra linda cascata, a da Cabreia, integra o Parque de Lazer homónimo. É formada pelo rio Mau e cria uma lagoa para belos mergulhos. Fica em Silva Escura, localidade onde um miradouro deixa avistar a costa de Aveiro.

DR

Praia fluvial da Quinta do Barco

Nas margens do rio Vouga, perto de Paradela, explore esta praia rodeada de vegetação frondosa, onde uma piscina flutuante garante mergulhos divertidos em família. Neste local também pode dedicar-se à canoagem. Tome um refresco e alugue uma bicicleta no Eco Café, outrora estação de comboios. Também pode praticar arborismo com a Turnauga (tel. 967092027).

Trilhos pelos bosques, minas e socalcos de mirtilos

Do Parque de Lazer da Cabreia segue o trilho da Cascata da Cabreia. Alojado no Moleiro da Costa Má Bio Resort, todos os dias toma um banho refrescante na cascata. Aí começam os trilhos das minas Braçal e Malhada, mais antigo complexo mineiro de concessão portuguesa. Da bonita aldeia de Couto Esteves, pelo Trilho dos Amiais, vê mirtilos plantados nos socalcos da serra do Arestal, e, em Amiais, a ribeira, os espigueiros e moinhos de água.

DR

Do Vouga ao Dão, de BTT por estações e apeadeiros

Percorra a antiga linha do Vouga em BTT. Da estação Sernada do Vouga segue o rio, cruza a Ponte de Poço de S. Tiago, Oliveira de Frades e a ponte romana de Vouzela. Pelos túneis chega à Bodiosa e depois Viseu. Já na Ecopista do Dão, ruma a Santa Comba Dão e conhece a locomotiva a vapor no ecomuseu de Torredeita. A sul: enormes medronheiros e a ponte do Granjal sobre a albufeira da Aguieira.

Bungee jumping na ponte

Na Ponte do Poço de Santiago (1913), um dos miradouros da Serra do Arestal, com 35 metros de altura, o bungee jumping culmina com a cabeça mergulhada no rio Vouga. A experiência é promovida pela empresa New Extremos (Tel. 220315755). Do traçado da ciclovia, que ocupa a antiga via-férrea, olhe a paisagem deslumbrante. Passeie de caiaque pelo rio.

Aventuras na serra

Diversos testemunhos da passagem do tempo encontram-se ao percorrer este território. Parta à descoberta num passeio por caminhos de fácil acesso ou aventure-se pela serra ao encontro de misteriosas antas e antigas minas. Chumbo, zinco e prata foram extraídos do subsolo fértil nestas minas, que laboraram de 1836 até à década de 60, sob a força de cerca de mil trabalhadores. Para as conhecer, siga até ao agradável Parque das Minas do Braçal e visite a emblemática estrutura, atualmente em ruínas. O dólmen mais emblemático de Sever do Vouga, a Pedra da Moura ou Anta da Cerqueira data de há cerca de cinco mil anos. Localizada em plena serra do Arestal, integra uma necrópole, onde se contam mais 12 túmulos. Pode encontrá-lo na localidade de Cerqueira, em Couto Esteves, percorrendo um caminho de acesso fácil.

Onde comer e dormir:

Com uma cozinha que cruza os sabores da serra, do rio e do mar, em Sever do Vouga os pratos tradicionais ainda se confecionam em forno a lenha, como a vitela e o cabrito assados. Para começar há peixinhos do rio em escabeche. Para terminar, bateiras e barquinhas do Vouga e queijadinhas de mirtilo. Cantinho da Eira Junto à aldeia dos Amiais,este restaurante típico só funciona por reserva com antecedência mínima de 24 horas, para preparar os assados em forno a lenha (tel. 966607753). Moleiro da Costa Má Um bio resort onde a ligação à natureza é uma constante. Relaxe, desfrute do silêncio e banhe-se na cascata localizada nas imediações

do alojamento (tel. 910596961). Encosta dos Túneis Acomode-se nos atuais cinco quartos, quatro suítes e quatro villas e anseie pelo pequeno-almoço, rico em produtos da quinta (Tel. 967054771)