Grátis com o Expresso: 10 destinos para descobrir nos Açores

O sexto Guia de Verão Expresso oferecido esta sexta-feira, dia 14 de julho, os Açores são a região em destaque. Esta semana fique conhecer 10 destinos, para explorar no arquipélago açoriano: Vila do Porto (Santa Maria), Porto Formoso (São Miguel), Ribeira Quente (São Miguel), Biscoitos (Terceira), Santa Cruz da Graciosa (Graciosa), Calheta (São Jorge), Lajes do Pico (Pico), Horta (Faial), Lajes das Flores (Flores) e Vila do Corvo (Corvo).

DR

Começar a viagem por Vila do Porto, na ilha de Santa Maria Acredita-se que a ilha de Santa Maria tenha sido a primeira a ser descoberta pelos navegadores, tendo nela desembarcado a 15 de agosto, dia de Assunção de Nossa Senhora. Graças ao foral de 1470, a Vila do Porto foi a primeira vila açoriana. Terra de muitas riquezas, onde se destacavam o trigo e a cevada, nos séculos XVI e XVII e XVIII era frequentemente atacada por corsários, o que levou à construção de fortes defesas, ainda visíveis na ilha. Foi também nesta ilha que, enquanto vigorava o regime monárquico em Portugal, o partido Republicano elegeu em Vila do Porto a primeira Câmara Municipal açoriana. Com a construção do aeroporto, em 1944, assume um papel estratégico nos últimos momentos da Segunda Guerra Mundial. Hoje é um paraíso de vida natural, para explorar em caminhadas ou no mar, mergulhando em busca de jamantas e tubarões-baleia

CM Vila do Porto

Praias de areia branca e piscinas naturais No lugar dos Anjos, a baia guarda um pequeno porto de pesca e uma piscina natural, na zona noroeste, que rivaliza com a Piscina e Areal de São Lourenço, de areias brancas, também dotada de piscina natural. Na Praia Formosa, também de areias claras, oferece uma vista deslumbrante ao longo de cerca de 1 km de praia. Já a Piscina Natural da Maia encontra-se enquadrada por socalcos de vinha, com a imponente presença do farol Gonçalo Velho. Todas as praias são reconhecidas com o galardão Bandeira Azul.

CM Vila do Porto

