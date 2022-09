O mais exclusivo restaurante da Comporta

O “Consommé de porco Ibérico, foie alentejano e trufa”, feito de caldo de porco, tortellinis de miúdos de frango e trufa negra, é de ir aos céus, e o “Arroz de carabineiro”, com carabineiro grelhado inteiro acompanhado pelo arroz com o seu suco, puntillitas, aioli e tinta de choco, também. Rui Petronilho e Filipe Holstein, a dupla responsável pelo serviço de vinhos do restaurante Sem Porta, sugere propostas de todo o país, muitas inusitadas, como os vinhos da marca Sublime, com origem sobretudo em castas internacionais. Preço médio €50.

Sem Porta

Sublime Comporta, EN 261-1, Muda.

Tel. 269 449 376

Horário: das 19h00 às 22h00 (Não encerra)

