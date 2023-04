Caminho dos Monges, o novo percurso pedestre que liga Lamego a Tarouca

Os municípios de Lamego e Tarouca estão, desde o passado dia 30 de março, unidos através do Caminho dos Monges, um percurso pedestre com cerca de 41 km, ao longo do qual é possível descobrir o legado da Ordem de Cister no Vale Varosa. O Caminho dos Monges, que liga estes dois concelhos durienses, assenta nos pilares da cultura, do património, da natureza e da gastronomia.

“Um Caminho único e milenar que o vai transportar para outros tempos” é o convite deixado pelos promotores deste novo percurso, com 27 pontos de interesse, só no que respeita a património edificado. Ao longo dos 21,2 km no concelho de Tarouca e 19,8 km no município de Lamego, o Caminho dos Monges oferece ainda a beleza da paisagem, marcada pelos socalcos e vinhedos, e ainda grande diversidade de fauna, flora e parques ribeirinhos. Completam o roteiro diversos locais onde os visitantes podem degustar as melhores especialidades do território, como os espumantes do Vale do Varosa, de Tarouca e Lamego, os vinhos do Porto e os vinhos de mesa do Douro.

O Caminho dos Monges é o primeiro percurso pedestre de Grande Rota associado diretamente a núcleos arquitetónicos da Ordem Monástica de Cister, situado nas regiões vinhateiras do Távora-Varosa e do Douro. Entre os pontos de interesse destacam-se o Mosteiro de São João de Tarouca, a Torre e Ponte Fortificada de Ucanha, o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, a Sé Catedral de Lamego e os Varandins do Varosa. Para os dias 16 e 23 de abril estão agendadas caminhadas, respetivamente, no concelho de Tarouca e Lamego, que incluem almoço convívio e cuja inscrição é gratuita. Em Tarouca, prove os “Milhos no pote” do restaurante Tasquinha do Matias, em Lamego, os vinhos e os sabores tradicionais da The Wine House Quinta da Pacheca.

Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER. No âmbito da mobilidade sustentável, "Passeio Verde" é um projeto Boa Cama Boa Mesa, que conta com o apoio da Europcar e convida a descobrir o melhor da natureza em Portugal.

