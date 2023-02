Portimonense vs Paços de Ferreira: Carapaus alimados com batata doce ou Lombinhos de Boi?

Na jornada 19 da Primeira Liga de Futebol, o Portimonense Sporting Clube recebe, segunda-feira, dia 6 de fevereiro, pelas 19h00, no Estádio Municipal de Portimão, o Futebol Clube Paços de Ferreira, num jogo que se antevê disputado, uma vez que as duas equipas estão abaixo do meio da tabela. No duelo gastronómico, a equipa algarvia recebe o adversário com os “Carapaus alimados com batata-doce” da Taberna da Maré, apresentados por Zeca Pinota. A equipa do Paços de Ferreira vai a jogo com os “Lombinhos de Boi” do Aidé Restaurante, capitaneados por Fernando Pinto. Quem irá vencer este desafio?

Portimonense – Carapaus alimados com batata doce

A experiência de servir o mais típico do Algarve remonta a 1987, ano em que Zeca Pinota abriu a Taberna da Maré. Sem ir em modas, pretende apresentar uma cozinha única, cheia de tradição, apresentando receitas antigas e que quase cairão no esquecimento. Os “Carapaus alimados com batata-doce” (€12,50) são “um prato que eu sempre comi, desde que nasci”, recorda Zeca Pinota, enquanto explica que “é um prato trabalhoso, que demora uma noite só para salgar o carapau”. Comprados frescos, avança, “corta-se a cabeça, retira-se a tripa e limpa-se o sangue”. No dia seguinte, logo pela manhã, “passam-se por água, são cozidos e retira-se a pele”. Enquanto a batata-doce coze à parte, “tempera-se o carapau com azeite, vinagre e alho e está pronto a servir”, conclui.

Zeca Pinota divide a paixão pela gastronomia regional com a devoção ao Portimonense. Embora não consiga ir aos jogos todos, por motivos profissionais, ocasionalmente dá um salto ao estádio e não hesita em vestir a camisola ou pôr o cachecol do clube. Evita, no entanto, trazer conversa futebolísticas para dentro da Taberna da Maré, uma vez que “nesta casa são bem vindos os adeptos de qualquer clube”. Aliás, sente-se orgulhoso ao dizer que na maior parte das vezes “entram como clientes e despedem-se como amigos”. A Taberna da Maré (Largo da Barca, 9, Portimão. Tel. 282414614) encerra à segunda e à terça-feira. Nos restantes dias, abre das 12h00 às 15h00 e das 18h30 às 22h30.

Paços de Ferreira – Lombinhos de Boi

A ligação de Fernando Pinto, 71 anos, ao Paços de Ferreira é antiga e tão grande que, desde 2006, que abraça funções na direção do clube que apelidam “Castores”. Além de ser o responsável pela alimentação da equipa nos dias dos jogos, assume ainda as funções de vice-presidente para as obras e instalações desportivas. Uma ligação quase tão grande como a que tem com a gastronomia e com a gestão do Aidé Restaurante, que já dura desde 1979, quando com a esposa, Teresa Seabra tomam conta do espaço. Acabam por comprar as instalações em 1984, e muitas foram as mudanças feitas na sala, para maior conforto e melhor serviço. Por ali já passaram muitas figuras ligadas ao desporto, mas também personalidades da política e das artes nacionais.

Os “Lombinhos de boi” (€18) do Aidé Restaurante são de carne regional, que, após adquirida a peça, são cortados no sentido do veio, para fazer os lombinhos. Depois, diz Fernando Pinto, “são temperados apenas com alho, sal e pimenta, para preservar o sabor”. Vão ao lume, numa chapa colocada sobre um fogão a lenha “e depois pincelados com azeite” recorda, “sendo sempre servidos mal passados”. Acompanha, normalmente, com batata a murro e legumes salteados, mas caso o cliente pretenda, podem ser acompanhados de batatas fritas. O Restaurante Aidé (Paços Ferrara Hotel, Avenida 1.º de Dezembro, 137, Paços de Ferreira. Tel. 255962548) funciona de segunda a sábado das 12h00 às 14h30 e das 19h30 às 22h00. Encerra ao domingo.

O Prato Forte da Jornada é uma iniciativa Boa Cama Boa Mesa, com o apoio da Betclic, que ao longo de toda a temporada vai colocar em confronto as receitas tradicionais das regiões dos clubes que disputam a Primeira Liga de Futebol. Para a semana saiba que pratos representam a gastronomia do Arouca e do Santa Clara.

