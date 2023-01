Marítimo vs FC Porto: Bodião frito ou Pernil assado à Antunes

Na jornada 17 da Primeira Liga de futebol, a primeira da segunda volta, o Marítimo recebe, no Funchal, o Futebol Clube do Porto. A bola começa a rolar dia 1 de fevereiro, quarta-feira, no Estádio dos Barreiros, quando forem 19h00, e se de um lado, a equipa da casa precisa de pontos, do outro, os dragões não se podem dar ao luxo de perder terrenos para Benfica e Braga.

Antecipando o duelo no relvado, à mesa a luta já começou. Pelo Club Sport Marítimo vai a jogo o “Bodião frito”, capitaneado por Jorge Abreu, do restaurante Doca do Cavacas, enquanto o Futebol Clube do Porto ataca com o “Pernil assado à Antunes”, servido pelo restaurante Antunes, cuja timoneira é Maria Luísa Teles Pinheiro.

Club Sport Marítimo – Bodião frito

Este é um daqueles peixes cujo sentimento é igual ao dos clubes de futebol: ou se ama, ou se odeia. E, na ilha da Madeira, o Bodião é um dos peixes mais apreciados, devido à carne, muito branca e densa, que o torna perfeito para grelhar, fritar ou assar no forno. Por se alimentar das algas que se agarram às rochas pode ter duas cores, entre o vermelho e o castanho, identificando-se assim, se é fêmea ou macho. No restaurante Doca do Cavacas, é mais procurado na ementa como “Bodião frito" (€35/ kg), e apresenta-se à mesa com a máxima simplicidade. “Leva apenas uma pitada de sal, antes de ser colocado numa frigideira com óleo quente”, explica Jorge Abreu, funcionário do restaurante, que já perdeu a conta ao número de bodiões servidos. Depois de confecionado, o peixe é servido na companhia de batatas e brócolos cozidos. A fatia de limão é opcional, para quem prefere acidez.

“Sou do Marítimo, desde que nasci”, afirma orgulhoso, Jorge Abreu de 59 anos. O gosto pelo clube vem dos tempos de escola, onde com os amigos falava de futebol, e assim reforçou o amor à camisola “verde rubro”, que distinguia o clube do rival Club Sport Madeira, que no início da história do futebol madeirense era o principal clube da ilha. Quando começou a trabalhar no restaurante Doca do Cavacas, entre o Lido e a Praia Formosa, ganhou a paixão pela gastronomia madeirense, com destaque para os peixes e mariscos. O restaurante Doca do Cavacas, (Rua da Ponta da Cruz, 66, Funchal. Tel. 291762057) encerra à segunda-feira.

Futebol Clube do Porto - Pernil assado à Antunes

Embora denote algum cansaço, é o sorriso que cativa cada cliente e ilumina este restaurante, de portas abertas, já lá vão 58 anos. Maria Luísa Teles Pinheiro está no restaurante Antunes desde os 22 e, a pulso, tornou o espaço que lidera num símbolo da cidade. Aos 79 anos, já não se consegue lembrar das vezes que serviu Jorge Nuno Pinto da Costa, os membros das várias direções do clube, ou jogadores que fizeram história de dragão ao peito. Humedece a vista quando fala do irmão, Reinaldo Teles, levado cedo demais pela Covid 19, e da mágoa que a doença provocou, separando uma família unida desde sempre. Elegantemente, Miquinhas, como é conhecida Maria Luísa, passa um lenço pelo rosto e muda o semblante para falar do famoso “Pernil assado à Antunes” (€19), o prato símbolo da casa.

“É um pernil com uma cura especial”, confidência sem entrar em pormenores, avançando apenas que “é uma receita nossa, criada, já lá vão, 50 anos”. Miquinhas sorri ao constatar que a receita “já é considerada uma especialidade do Porto”, e razão para romaria. Para chegar à mesa, passa pelo forno, no mínimo, durante duas horas. Quando está quase pronto, recebe a companhia das batatas e do esparregado, feito de legumes de produtores regionais. Inclui nabiça, couve galega e grelos. Regressa ao forno, já com os acompanhamentos, e 10 minutos depois é levado para as mesas, a ferver, acabando contagiar as salas do Restaurante Antunes (Rua do Bonjardim, 525, Porto. Tel. 222052406), com o inesquecível aroma de forno.

O Prato Forte da Jornada é uma iniciativa Boa Cama Boa Mesa, com o apoio da Betclic, que ao longo de toda a temporada vai colocar em confronto as receitas tradicionais das regiões dos clubes que disputam a Primeira Liga de Futebol. Para a semana saiba que pratos representam a gastronomia do Portimonense e do Paços de Ferreira.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!