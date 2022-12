Vizela vs Vitória de Guimarães: Vitela Assada no forno ou Rojões à Minhota?

Cachecóis ao alto, recomeçou a principal competição futebolística nacional, depois de um mundial disputado no inverno. Sexta-feira, dia 30 de dezembro, é às 19h00 que no Estádio do Vizela sobem ao relvado o FC Vizela, na posição 13 da classificação, e o Vitória Sport Clube Guimarães, que ocupa o sexto lugar. Como treinador gastronómico, a equipa da casa é liderada por Agostinho Ribeiro, que vai a jogo com a “Vitela Assada no Forno”. Do outro lado, a comandar os tachos, Maria José, do restaurante Típico Batista, alinha a estratégia com os “Rojões à Minhota”.

Futebol Clube de Vizela – “Vitela Assada no forno”

Numa visita guiada ao restaurante Avelino, é com orgulho que Agostinho Ribeiro mostra os troféus expostos por todo o espaço. Muitos são do clube do coração, o Futebol Clube de Vizela, do qual faz parte da direção, outros são troféus familiares, muitos do pai, Avelino Ribeiro, fundador da casa. “Sabe, às vezes chamam-me Avelino, mas eu não me importo”, diz Agostinho, desabafando que “é um orgulho ser confundido com o meu pai”. Igualmente ferrenho do Vizela, tem a memória do pai perpetuada pelas paredes, bem como a da mãe, obreira do espaço e força motriz do estabelecimento. Orgulho imenso tem também Avelino Ribeiro em ser embaixador, quer do clube, quer da gastronomia local, que diz ser “da melhor de Portugal”. À segunda-feira, o restaurante Adega Avelino (Rua Dr. Pereira Caldas, 34, Caldas de Vizela. Tel. 253584324) encerra.

Rosa Pereira é a líder da cozinha, Agostinho Ribeiro quem distribui o jogo, ou seja, comanda a sala e toma conta dos pedidos. Para se chegar ao resultado, a “Vitela Assada no forno” (€20) do restaurante Avelino fica numa marinada durante meio-dia, com alho, vinho, sal e louro. Depois, explica Rosa Pereira, “na assadeira é feita uma cama de cebola e alho, com piripiri e azeite”, e vai a assar lentamente, sendo regularmente virada e regada com o caldo. Quando a carne está quase no ponto, entram as batatas para ganharem o tostado do forno e o sabor apurado do molho, servida na companhia de uns grelos. É ainda decorada com umas fatias de pimentos e acompanhada por uma taça de arroz branco.

Vitória Sport Clube - “Rojões à Minhota”





Da sala do Restaurante Típico Batista, ouve-se o treino dos jogadores do Guimarães, uma vez que a Academia Vitória SC fica a cerca de 850 metros do restaurante. Não é de espantar que, quando o treino acaba, muitos dos elementos da equipa entrem pela sala dentro, para recuperarem à mesa, o exigente plano de treinos a que foram sujeitos durante a manhã. Sentem-se em casa, uma vez que a decoração do Restaurante Típico Batista, além de utensílios das lidas da terra, está decorado com a camisola e com cachecóis do clube de Guimarães. Maria José, 56 anos, é quem os recebe à porta e os faz sentirem-se em casa, mas, se for preciso, corre para a cozinha para meter a mão nos tachos e confecionar as especialidades regionais do restaurante. Nesta localização há 35 anos, já leva mais de 50 anos de portas abertas, sendo um guardião do receituário regional. O Restaurante Típico Batista (R. A 280, Guimarães. Tel. 253 432 216) encerra apenas ao domingo, ao jantar.

Para esta disputa gastronómica, a preparação começa sempre com, pelo menos, um dia de antecedência. Os rojões são temperados por mão certeira com as doses exatas de alecrim, alho, colorau, pimenta, azeite e vinho, aos quais ainda se adiciona louro e alecrim. Devidamente cobertos com um pano, ficam num grande alguidar a marinar até à abertura da cozinha no dia seguinte quando, com banha de porco, colocam-se numa sertã e, diz Maria José, “metem-se a rugir”, que é como quem diz, a estufar, durante uma hora, a uma hora e meia. Em simultâneo, preparam-se as castanhas, e só no fim, cozem-se os grelos, que acompanha os “Rojões à Minhota” (€18). Nesta altura, para os verdadeiros apreciadores, podem ser servidos com as tradicionais “Papas de Serrabulho” (€25), um prato ou acompanhamento típico da região minhota, feito com sangue de porco, carne de galinha, carne de porco, salpicão, presunto, chouriço, cominhos, limão e pão ou farinha de milho, entre outros ingredientes.

