Arouca vs Rio Ave: Vitela assada no forno ou Petinga à moda de Caxinas?

É no Estádio Municipal de Arouca que, sábado, dia 12 de novembro, pelas 18h00, começa a jornada 13 da primeira Liga de Futebol, a última antes da interrupção para o Mundial do Catar. Além da equipa de arbitragem, alinhados em campo vão estar os jogadores do Futebol Clube de Arouca e do Rio Ave Futebol Clube. À mesa joga a tradição, com a “Vitela assada no forno”, do restaurante Assembleia, a defrontar a “Petinga à moda de Caxinas”, preparada pela Adega do Monte. A liderar o combate gastronómico estão, Nuno Costa, 44 anos, e 20 de restauração, adepto do Arouca, e Rui Filipe, 47 anos, ex-jogador do Rio Ave.

Futebol Clube de Arouca – “Vitela assada no forno”

O segredo da “Vitela Assada no Forno” (€26) do restaurante Assembleia explica Nuno Costa, está “na utilização dos temperos que as nossas avós nos ensinaram”. Por essa razão, a carne, de produtores locais e com certificação Arouquesa DOP, fica a marinar durante 4 a 5 horas e depois passa outras 24 horas em vinho branco, com uns dentes de alho, louro, cebola, pimenta, presunto fumado, sal, piripíri e salsa. Na manhã seguinte, entra na caçarola, e é confecionada em fogo lento, virando cada pedaço com regularidade. À parte, fazem-se os acompanhamentos, como as batatas, também no forno, e os legumes, que dão cor e sabor ao prato. Cada dose, garante Nuno Costa, dá para, pelo menos três pessoas.

Para Nuno Costa, 44 anos, a paixão pelo clube de Arouca é tão grande como a que tem pela cozinha, profissão que abraçou já lá vão duas décadas. O restaurante Assembleia, que lidera, tem 10 anos de existência e, na ementa, surgem pratos inesperados com nomes dos Geossítios do Arouca Geopark. Aliás, nem hesita em dizer que “depois dos Passadiços do Paiva e da Ponte 516 Arouca, somos a terceira atração turística da região”. Afirma também que, para ser uma referência na restauração, tem de fazer como os jogadores em campo, ou seja, “lutar até soar o apito final, começar mais cedo do que o adversário e ter a preparação adequada”. É desta forma que consegue atender as centenas de clientes que por ali passam, em especial no verão. Nos meses quentes, o restaurante Assembleia (Travessa da Ribeira, 5, Arouca. Tel. 256 944 392) não encerra do almoço até ao jantar.

Rio Ave Futebol Clube – “Petinga à moda de Caxinas”

As portas do restaurante Adega do Monte abriram-se, pela primeira vez, no ano de 1946, como tasca e mercearia. Em 1980 passou a café e mercearia, sob a gerência de Paulino Azevedo, pai do atual proprietário, Rui Filipe, ex-jogador do Rio Ave. Aliás, o edifício está ligado à história do clube, uma vez que foi na casa por cima do restaurante que nasceu a 23 de agosto de 1959 aquele que é considerado o melhor jogador do Rio Ave Futebol Clube de todos os tempos, Joaquim Carvalho de Azevedo, mais conhecido como Quim Vitorino. Atingiu a glória no Futebol Clube do Porto, com a conquista de vários campeonatos nacionais, Taças de Portugal, a Supertaça Europeia, a Taça Intercontinental e a Taça dos Campeões Europeus, na noite de 27 de maio de 1987, em Viena, diante do Bayern de Munique.

Rui Filipe emociona-se ao contar a história de tão ilustre vila-condense, ele que também foi jogador da formação do Rio Ave, entre os 6 e os 12 anos, abandonando a carreira aos 18, devido a uma lesão. Hoje é o peixe, que tanta fama dá a esta região, que o faz correr, com destaque para o típico prato de “Petinga à moda de Caxinas” (€12,50). A preparação da receita começa com uma caldeirada com cebola, alho, louro, pimentos verdes e vermelhos, e batatas às rodelas. Depois, coloca-se a petinga, com a condição de não poder exceder os 10 centímetros de comprimento. Vai-se apurando o tempero e, após pronta, retira-se a petinga. A calda resultante é, entretanto, aproveitada para fazer a farinha de pau, que acompanha esta especialidade. Na Adega do Monte (Rua das Donas, 2, Vila do Conde. Tel. 966 716 309) serve-se em prato próprio, primeiro a caldeirada, depois as petingas por cima e, à parte, a farinha de pau.

O Prato Forte da Jornada é uma iniciativa Boa Cama Boa Mesa, com o apoio da Betclic, que ao longo de toda a temporada vai colocar em confronto as receitas tradicionais das regiões dos clubes que disputam a Primeira Liga de Futebol.