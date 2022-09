Chaves vs Estoril: Arroz de fumeiro ou Amêijoas à marinheira?

Naquele que é o estádio localizado mais a norte do território nacional, este sábado (18h00), defrontam-se, a contar para a oitava jornada da Primeira Liga de futebol, as equipas do Grupo Desportivo de Chaves e do Grupo Desportivo Estoril Praia. Em antecipação deste confronto no relvado, à mesa alinham o “Arroz de fumeiro” do restaurante O Carvalho, capitaneado por Ilda Lobo e as “Amêijoas à marinheira” do restaurante O Muchaxo, sob os comandos de António Muchaxo.

Grupo Desportivo de Chaves – “Arroz de fumeiro”

Em Chaves, é com orgulho que Ilda Lobo coloca o cachecol sobre os ombros, para se deixar fotografar a representar o clube da terra onde tem o coração: o Desportivo de Chaves. Sempre presente, na memória, estão os dias agitados da abertura, no dia 8 de agosto, já lá vão trinta anos de altos e baixos. Mas, Ilda nunca desanimou e, tal como nessa época, abre as portas do restaurante, coloca o avental e toma conta da cozinha, com mão firme e tempero delicado. Tem, igualmente, brio em afirmar que, todos os enchidos servidos na casa são feitos por ela e pelas colaboradoras, em Nogueira da Montanha, numa cozinha de produção, onde a filha mais velha assume posição de destaque. Hoje, Ilda Lobo já perdeu a conta aos jogadores, treinadores e dirigentes do clube, também conhecidos por “flavienses” e “valentes transmontanos” que se sentaram nas mesas do restaurante, a par das muitas figuras públicas que, atraídas pela comida de conforto e pelo ambiente acolhedor e familiar que sempre caracterizou O Carvalho. Procuram a qualidade dos produtos, do peixe fresco, à carne da região, e, claro, o fumeiro caseiro do qual o “Arroz de fumeiro” (€18,50) é o porta-estandarte.

Para Ilda Lobo não há segredos. São os produtos que fazem brilhar a comida, sempre servidos na época certa, sem truques, nem artifícios. Começa tudo na produção de enchidos, secos de forma tradicional, com lenha de carvalho. Prepara-se um refogado com azeite, alho, cebola e louro, ao qual se adiciona o fumeiro para fazer a calda. À parte, coze-se o feijão, aproveita-se a água para juntar ao refogado já com os enchidos e finalmente o arroz. Finaliza-se com a couve e com a cenoura, deixa-se levantar fervura e.. está pronto a servir! O restaurante O Carvalho (Alameda de Tabolado, Largo das Caldas, Chaves. Tel. 276321727) encerra ao domingo ao jantar e à segunda-feira.

Grupo Desportivo Estoril Praia - “Amêijoas à marinheira”

É com saudades que António Muchaxo recorda os dias em que se fez sócio do Estoril Praia, o clube que sempre lhe encheu o coração. É o sócio número 60 e está ligado ao emblema “canarinho” praticamente desde que nasceu. Recorda ainda a amizade com vários jogadores e treinadores do clube, entre os quais, o atual selecionador nacional Fernando Santos, que iniciou a carreira de treinador do Estoril Praia na época de 1986/87. De igual modo, é saudosista quando recorda o curto percurso, da praia até à Estalagem Muchaxo, no Guincho, feito de adversidades e luta, mas que lhe rechearam a vida de alegrias. Foi em 1945 que abriu a Barraca, um espaço sem água, nem luz, cujo serviço era feito num chão de areia. Foi crescendo devagar, e graças à fama e ao prestígio alcançados, consegue adquirir o espaço da antiga fortaleza, datada do século XVII.

Em 1964, após extensas obras na Bateria da Galé, a Barraca passa a designar-se Estalagem Muchaxo, com 17 quartos, restaurante e bar. Hoje tem 60 alojamentos. António Muchaxo recorda com saudades a passagem de Walt Disney, de Henry Ford II ou Aldo Moro, para citar apenas alguns, bem como os grandes eventos realizados na estalagem, como a boda de casamento do general Ramalho Eanes, o almoço de despedida de solteira da princesa Maria Pia de Saboia ou o pedido de casamento da princesa da Grécia por D. Juan Carlos, hoje, Rei Emérito de Espanha. Os peixes frescos e os mariscos foram sempre o emblema da casa e o fator maior de atração para a chegada dos clientes ao Guincho. As “Amêijoas à Marinheira” (€16), uma receita criada em 1964 e atualizada pontualmente, mantém-se no topo das preferências. Na essência, primeiro prepara-se um creme à base de natas, depois junta-se cebola, o alho e ajustam-se os temperos, consoante a qualidade e o tamanho das amêijoas. Há muitas variações deste prato, mas o segredo da receita do Restaurante Muchaxo (Praia do Guincho, Cascais. Tel. 214870221) mantém-se guardada a sete chaves na cozinha.

