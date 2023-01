Como gerir um restaurante em tempos de crise: Módulo 1 - Planear para antecipar soluções

Como gerir um restaurante em tempos de crise? Com o objetivo de responder a esta questão, a Escola Boa Cama Boa Mesa desenvolveu, em parceria com o Recheio, uma ação de formação em quatro módulos dedicada ao sector da restauração, mas acessível ao público em geral. Com uma abordagem simples, mas objetiva, a formação pretende dotar os participantes de informação e competências relativamente às áreas fundamentais para melhor gerir um restaurante em tempos de crise, tendo em conta o atual contexto de incerteza consequência do aumento dos custos associados à energia e às matérias-primas, mas também resultante da inflação e da escassez de recursos humanos.

MÓDULO 1 – PLANEAR PARA ANTECIPAR SOLUÇÕES por Pedro Correia, Diretor Financeiro do Recheio - Cash & Carry

Como planear para antecipar soluções?

Como lidar com os impactos da inflação?

Como avaliar os custos para melhor gerir?

Como analisar oportunidades?

Como melhorar a liquidez da empresa?

