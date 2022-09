Como promover um restaurante nas redes sociais? Os especialistas explicam em nova ação de formação da Escola Boa Cama Boa Mesa

Quatro módulos, quatro especialistas e 20 conselhos. São estes os ingredientes chave da quarta ação de formação dedicada ao sector da restauração desenvolvida pela Escola Boa Cama Boa Mesa. A convite do Boa Cama Boa Mesa e do Recheio – Cash & Carry, quatro especialistas, partilham experiências e conselhos sobre como promover um restaurante nas redes sociais.

Com uma abordagem simples, mas objetiva, a formação pretende dotar os participantes de informação e competências relativamente às áreas fundamentais para promover um restaurante no digital, com destaque para a comunicação em redes sociais, da definação da estratégia à escolha dos pratos, e das técnicas para fotografar e filmar até à importância de calendarizar a publicação de conteúdos.

A formação desenvolve-se em quatro módulos independentes, mas complementares, a partir dos quais são dados conselhos e soluções sobre Como definir uma estratégia para meios digitais? Como escolher o ingrediente-estrela e empratar? Quais as melhores técnicas para fotografar e filmar para redes sociais? Quais as melhores técnicas de edição e publicação em meios digitais?

ONDE POSSO FAZER ESTA FORMAÇÃO?

Basta clicar AQUI para aceder ao primeiro de quatro módulos.

QUAL É O OBJETIVO DESTA FORMAÇÃO?

QUAIS SÃO AS ETAPAS?

Esta formação está dividida em quatro módulos, independentes, mas complementares. Em cada módulo, um especialista convidado pela Escola Boa Cama Boa Mesa apresenta conselhos e soluções para cada temática.

A FORMAÇÃO É ONLINE? OU PRESENCIAL?

É completamente online e pode ser feita em qualquer momento, plataforma ou lugar. Funciona em desktop, tablet ou smartphone. Pode ainda assistir a outras ações de formação da Escola Boa Cama Boa Mesa: Como tornar real um restaurante virtual?, Como tornar um restaurante mais digital? e Como criar uma boa garrafeira?

QUANTO TEMPO DEMORA?

Cada módulo tem cerca de 10 minutos pelo que a formação completa é feita em menos de uma hora. Por serem módulos independentes, ainda que complementares, a formação pode ser feita de forma progressiva e adequada ao tempo disponível.

QUEM SÃO OS ESPECIALISTAS?

Bernardo Beirão, diretor digital da Chef’s Agency; Francisco Pico, Chef de Desenvolvimento e Inovação Recheio Cash & Carry; Gonçalo Santos, fotógrafo profissional e formador; e Jéssica Ferreira, Head of Social Media da Lemon Zest são os especialistas convidados para apresentar a quarta ação de formação da Escola Boa Cama Boa Mesa.

COM QUEM POSSO ESCLARECER EVENTUAIS DE DÚVIDAS?

A Escola Boa Cama Boa Mesa está disponível para esclarecer dúvidas que não estejam respondidas na formação através do email: bcbm@impresa.pt

