Doce, macia e pouco fibrosa, a Batata-Doce faz parte da lenda da conquista de Aljezur

O episódio histórico aconteceu no século XIII e conferiu à Batata-Doce de Aljezur as propriedades de uma espécie de poção mágica. Hoje, este produto, com certificação IGP, continua a atrair comensais pelo país fora. “Da Terra à Mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante

09:49