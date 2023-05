Cherovia, uma raiz ancestral de sabor especial

Com “a forma de uma cenoura e a cor de um nabo”, como descreve a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), a cherovia é uma raiz de sabor único, que antigamente ocupava o lugar da batata, cultura bastante mais produtiva. “Não se assemelha a nenhum outro vegetal que se encontre no mercado, tem um paladar anisado”, adianta Daniel Almeida, 36 anos, produtor de cherovia em Ferro, uma freguesia do município da Covilhã.

Segundo informações da DGADR, a sua “vasta produção” só é possível em “terras da Covilhã”, uma vez que esta raíz “não cresce em climas quentes” e “necessita da geada para desenvolver o seu sabor”, o que faz dela um emblema da gastronomia local. E Daniel desenvolve: “a cherovia precisa de bastante calor, mas também precisa de noites frias para ganhar o seu sabor característico”, além de solos arenosos.

Há cinco anos, Daniel juntou-se aos pais, também produtores, e dedica-se à terra a tempo inteiro, indo ao encontro de uma das medidas da PAC para o período 2023-2027, que pretende atrair os jovens agricultores e facilitar o desenvolvimento das empresas nas zonas rurais. “As sementeiras ocorrem a partir de fevereiro e vão até março. A apanha do vegetal começa em meados de junho e prolonga-se até março ou abril do ano seguinte. As cherovias vão sendo arrancadas à medida que vão para o mercado”, explica o produtor que, anualmente, explora quatro a cinco hectares de terreno.

A maioria do produto é vendido diretamente ao consumidor, em mercados, mas também fornecem supermercados locais e enviam algum produto para Lisboa, mas “a falta de conhecimento” dificulta a propagação deste vegetal. “Para quem nos visita e não conhece, sugiro que se compare a cherovia com a batata-doce. Tudo o que se consegue fazer com batata-doce, consegue-se fazer com cherovia.” Pode ser utilizada para sopas, purés e salteados, cortada e frita, como é tradicional na região, ou na confeção de doces, graças aos seus açúcares naturais. “Hoje em dia até se estão a fazer licores e compotas”, conta.