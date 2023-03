Montado do Sobro e Cortiça: em busca dos tesouros naturais de Coruche (VÍDEO)

VÍDEO: Marcado pelas enormes manchas de sobreiros e azinheiras alinhados na planície, o Montado é uma paisagem cultural única, apenas existente na bacia do Mediterrâneo e profundamente ligada à vida rural, pastoril e agrícola.

“Montado de Sobro” é o nome usado para designar as florestas de sobreiros que têm em Portugal encontra-se a maior área a nível mundial. “Em termos internacionais a área de montado é muito restrita, geograficamente localiza-se apenas na bacia do mediterrâneo e representa 2 milhões de hectares, Portugal tem um terço dessa área, altamente preparada para receber até mais matéria prima”, explica Carlos Abreu, do Observatório do Sobreiro e da Cortiça.

“Aqui criou-se um dos ecossistemas mais importantes a nível mundial, e falamos ao nível de uma Amazónia. Um ecossistema muito representativo” que permite reduzir a emissão de gases com efeito de estufa: “Só por si um sobreiro descortiçado vai fixar cinco a seis vezes mais dióxido de carbono do que qualquer outra espécie de árvore”.

Além disso, tem um número imenso de espécies vegetais e animais que o tornam único e singular, com o lince ibérico, a águia imperial… espécies que usam o montado como “casa”.

Este ecossistema é também berço de produtos como a cortiça, a bolota, as carnes certificadas ou os cogumelos silvestres. A biodiversidade do Montado é um modelo a seguir, pela coexistência de culturas agrícolas; pela diversidade de espécies animais; e pelo aproveitamento de recursos. Aqui coexiste um sistema agrícola saudável, resiliente e biológico, que ajuda a promover a gestão eficiente de recursos naturais, como a água e os solos, em linha com as diretivas da Política Agrícola Comum.

contribuir para a adaptação às alterações climáticas e para a atenuação dos seus efeitos, bem como para a energia sustentável e promover o desenvolvimento sustentável e uma gestão eficiente de recursos naturais como a água, os solos e o ar são prioridades para o programa da PAC em vigor até 2027.

Às portas de Coruche, junto ao Aqueduto Medieval, encontra-se um restaurante que serve à mesa os melhores sabores da lezíria, da charneca e dos rios.



“A nossa principal e primeira preocupação é dar a conhecer às pessoas aquilo que Coruche tem para oferecer. Começando pelos espargos bravos, as tubaras, que é uma espécie de trufa, peixes sazonais tão apreciados nesta altura, assegura António Macedo, do restaurante Sabores de Coruche (Monte da Barca, Coruche. Tel. 243618319).

Neste restaurante, a especialidade é novilha da charneca ribatejana, “uma raça que abunda no nosso concelho, que vive essencialmente no campo”, explica.

Para além do borrego da região e do porco preto do montado, a ementa do restaurante destaca as sugestões de touro bravo e de novilha da charneca ribatejana e, nas sobremesas, o arroz doce, à base de arroz carolino cultivado no vale do Sorraia, e o creme do Montado é uma sobremesa à base de farinha de bolota.

