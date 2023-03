Quinta do Pisão: um oásis dedicado à agricultura biológica e regenerativa (VÍDEO)

VÍDEO: A agricultura biológica e regenerativa ganhou dimensão no concelho de Cascais desde que foi criada a primeira horta comunitária, em 2009. Hoje, o programa Terras de Cascais, além de 32 hortas, conta com 5 pomares e 4 vinhas, também comunitárias, num total de cerca de 800 parcelas atribuídas a munícipes. A Quinta do Pisão é um dos exemplos de maior sucesso da iniciativa. Todos os anos, cerca de 20 toneladas de vegetais provenientes de agricultura regenerativa e biológica chegam à mesa depois de aqui colhidos. Com perto de 380 hectares. Aberta a todos, permite aos visitantes colher e comprar legumes e frutas biológicas, além de organizar muitas atividades de conexão com a natureza e os animais.

“Aqui temos por um lado a regeneração ambiental”, explica Joana Balsemão da Quinta do Pisão, detalhando que além do renascimento da natureza, “há também uma regeneração económica”. Numa visita à quinta é possível adquirir “produtos que são de design social e aqui mistura-se outro tipo de regeneração, a social”, destaca, sublinhando que “esta é a melhor montra de regeneração que pode existir”.

A Quinta do Pisão aposta num sistema agrícola saudável, resiliente e biológico, que ajuda a promover o desenvolvimento sustentável e uma gestão eficiente de recursos naturais como a água e os solos, em linha com as diretivas da Politica Agrícola Comum, que tem como objetivos, até 2027, apoiar os rendimentos e a resiliência das explorações agrícolas viáveis em toda a união, de modo a reforçar a segurança alimentar e promover o desenvolvimento sustentável e uma gestão eficiente de recursos naturais como a água, os solos e o ar.

Inaugurado em janeiro deste ano, o forno comunitário é a mais recente aposta. Nas manhãs de sábado, o pão de trigo barbela com massa mãe, biológico e produzido na horta, sai quentinho do forno a lenha.

Em pleno Parque Natural de Sintra-Cascais, no espaço é possível combinar diversas atividades, como caminhadas, passeios interpretativos, de segway ou a cavalo, e conviver com os burros, as ovelhas campaniças ou os cavalos garranos. Integra ainda um picadeiro e trilhos especiais para mobilidade reduzida.

Para desfrutar da frescura e dos sabores do que a terra dá, nada melhor do que sentar-se à mesa. Ali perto, no coração de Cascais, na Lota da Esquina, Vítor Sobral dedica-se aos sabores locais, muitos deles provenientes da Quinta do Pisão. Em particular no espaço Fogo, com um conceito mais ligado à terra, onde se privilegiam os legumes e a carne, preferencialmente biológicos e grelhados. Em comum o respeito pela gastronomia lusófona, uma das premissas da cozinha do chef Vítor Sobral que na Lota da Esquina dedica o piso Água, aos peixes e mariscos do dia.

