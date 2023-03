Cordeiro Bragançano DOP: a raça churra galega da Terra Fria cria-se como um filho

Manuel João Cubo, 63 anos, é produtor de cordeiro bragançano há mais de quatro décadas em Palácios, uma localidade do concelho de Bragança. É com a mulher Irene que se dedica diariamente a esta atividade, “de verão e de inverno, debaixo do guarda-chuva”. E afirma que “é preciso gostar”, visto que já não há muitos produtores por lá. “A malta mais nova não quer esta vida.” Em tempos, faziam também criação de vacas, mas o esforço era demasiado para o casal, que dedica agora os seus dias às cerca de três centenas de cordeiros bragançanos. "Saímos de manhã e chegamos à noite.” E a dedicação é total: “são como filhos. Têm que estar agasalhados, dormir bem…”, explicam

“Entende-se por Cordeiro Bragançano DOP a carne de ovinos da raça Churra Galega Bragançana abatidos com três a quatro meses de idade, nascidos e criados num sistema de exploração extensivo tradicional. Trata-se de uma carne muito tenra, particularmente suculenta, macia, e com uma gordura consistente e não exsudativa. O peso médio da carcaça estimado será entre 10 a 12 kg”, segundo informação fornecida pela Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). A área de produção centra-se no Nordeste português, nos concelhos de Bragança, Vinhais, Macedo de Cavaleiros, Vimioso, Valpaços, Mirandela e Chaves. Os animais alimentam-se de milho, centeio, feno dos pastos transmontanos – “só procuram o que é bom”, atira Irene – e de leite materno, já que, aqui, nunca são separados das mães. De acordo com a DGADR, “o uso de produtos que possam interferir no seu crescimento e desenvolvimento”, como hormonas ou antibióticos, está interdito. “Um cordeiro pequenino é muito mais saboroso.” Mas explicar o paladar pode ser desafiante. “Só provando. Isto é uma maravilha.” Mais suculenta, tenra e com menos gordura do que a carne de outros cordeiros, tem também uma carcaça mais leve. “A de outros cordeiros é maior e mais grossa”, dizem. O “pastoreio extensivo na maior parte do ano” leva os animais a apresentarem “um nível de gordura equilibrado na carne, músculo firme e um marmoreado uniforme de gordura”, sustenta a DGADR.

Uma Associação para preservar a raça “A raça Churra Galega Bragançana é tão antiga como a história da pecuária de Trás-os-Montes. Os fatores que contribuiram para diferenciar a raça Churra Galega Bragançana da raça Churra Galega Mirandesa foram as diferenças nas condições agro-ecológicas que se verificam na Terra Fria Transmontana, nomeadamente entre a Montanha e o Planalto Mirandês. Foram os celtas que cruzaram as ovelhas autóctones com os carneiros que traziam, obtendo assim o primitivo tronco churro, do qual deriva também a raça Churra Galega Bragançana. É uma raça muito rústica e bem adaptada às condições geográficas e climatéricas da Terra Fria Transmontana”, lê-se no site da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Mas Manuel João Cubo garante que a raça “estava a acabar, estava tudo misturado” e foi a Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Raça Churra Galega Bragançana (ACOB) que “pegou nisto” com o objetivo de preservar e valorizar a raça. Um dos objetivos da associação, entidade gestora do Livro Genealógico da Raça Ovina Churra Galega Bragançana Branca e Preta, é criar uma cooperativa de produtores de ovinos desta raça, essencial para a sua valorização. Nesse sentido, melhorar a posição dos agricultores na cadeia de valor, um dos objetivos da PAC para o período 2023-2027, é também fundamental.