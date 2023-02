Entre a serra e o rio, descobrir Baião, uma região rica em tradições e produtos únicos (VÍDEO)

Entre a natureza da serra e do rio, muitas foram as musas inspiradoras de Eça de Queiroz quando habitou e escreveu sobre esse território. É possível visitar a Casa de Tormes, onde viveu para melhor ficar a conhecer a obra e o escritor “uma pessoa muito metódica”, como descreve Sandra Melo, da Fundação Eça de Queirós (Quinta de Tormes, Baião. Tel.: 254 882 120). Descubra objetos pessoais do outrora cônsul de Portugal em Paris, dos monóculos às chapeleiras de viagem, passando pela secretária, onde Eça de Queirós escrevia de pé, e que terá servido para relatar as terras e genes de Baião, em particular no romance A Cidade e as Serras.

Abraçada pelas Serras do Marão, Aboboreira e Matos, que descem até ao rio Douro pode explorar em profundidade a paisagem verde e sustentável da região com a Bello’Giro, que organiza passeios de Buggy, segway, de barco ou de bicicleta, além de caminhadas e desportos aquáticos, como wakeboard. “As nossas atividades desenrolam-se desde o topo da serra do Marão até às margens do Douro, detalha José Eduardo Martins, da Bello’Giro.

Depois da atividade é hora de sentar à tradicional mesa da Pensão Borges, que aqui serve receias antigas confecionadas em forno a lenha: o Anho assado com arroz de forno, “é um prato que se servia nas festas, nos casamentos”, explica António Pinto, da Pensão Borges (Rua de Camões, 304, Baião. Tel.: 255 541 322), detalhando a receia desse que é o “prato mais típico e mais marcante de Baião”: Depois de temperado com “uma massa de banha, salsa, alho, colorau num alguidar de barro”, segue para o forno a lenha no mesmo alguidar. “O forno aquece duas horas e assa duas horas”, conclui. Também outrora elaborado em dias de

casamento e oferecido aos convidados dos noivos antes de se dirigirem para a igreja, o Bazulaque é ouro prato típico aqui servido, um guisado confecionado com as vísceras do cordeiro. É ideal para acompanhar com vinhos da casta Avesso autóctone da Sub-região de Baião da região dos Vinhos Verdes que combina com o fumeiro

elaborado na casa, como a linguiça, as alheiras ou o salpicão. Não deixe de provar os Citrinos da Pala, em particular a Laranja da Pala, produzidas nas proximidades, na Casa da Torre, que aposta num sistema agrícola saudável, resiliente e biológico.

Reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais e contribuir para a proteção da biodiversidade, melhorar os serviços ligados aos ecossistemas e preservar os habitats e as paisagens são prioridades para o programa da PAC compreendido entre 2023 e 2027.

Tempo agora para descansar de olhos postos no Douro. Os diversos alojamentos do Portovella Lodges & Bungalows (Rua da Pala, 887, Ribadouro, Baião. Tel.: 255 552 309), que incluem seis bungalows, um estúdio com jacuzzi e vista para jardim, uma suite familiar e uma master suíte primam pelo sossego, privacidade e contacto com a natureza.

