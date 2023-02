Sabores do Douro à prova entre Lamego e o Peso da Régua

Cidade Europeia do Vinho em 2023, a região do Douro desdobra-se em iniciativas que dão a conhecer produtos, paisagens e tradições deste local Património Mundial da Humanidade desde 2001. "All Around Wine, All Around Douro” é o lema que vai promover a região ao longo do ano, unindo 19 concelhos em torno do território, das pessoas e do vinho, que pode começar por descobrir no Museu do Douro (Rua Marquês de Pombal, Peso da Régua Tel.: 254 310 190), cuja visita inclui um cálice de vinho do Porto. “O Douro é feito de pessoas, as pessoas são a parte mais importante da região, depois temos o património e temos a paisagem”, descreve Fernando Seara, do Museu do Douro.

Deixe-se abraçar pela paanorâmica do melhor ângulo, numa viagem de barco. A Douro à Vela, que navega entre a Régua e o Pinhão, oferece passeios intimistas com visitas às quintas e almoços a bordo, em parceria com o restaurante DOC by Rui Paula. “Beber um copo de vinho do Porto a bordo de um barco à vela ou a motor no meio do rio é provavelmente a experiência mais marcante que um cliente pode ter no Douro”, garante António Pinto, da Douro à Vela.

Recreando a gastronomia local em torno dos vinhos da região tem sido a missão do restaurante Castas e Pratos (Rua José Vasques Osório, Peso da Régua. Tel.: 254 323 290) , onde cerca de 750 referências vínicas são monra da singularidade do Douro. Num “edifício emblemático, com mais de cem anos, com uma história muito grande ligada aos caminhos de ferro e à CP”, explica Manuel Osório, o restaurante oferece uma ementa sazonal apoiada nos produtos endógenos.

Um deles é a bola de Lamego, um Produto Tradicional Português em fase de certificação. Muito apreciada como merenda ou como aperitivo em jantares de festa pesa cerca de 850 gramas e não pode ter mais do que 3 centímetros de altura... Quano ao recheio, varia entre carne, enchidos, bacalhau e sardinha, mas sempre “feita com produtos da região”, explica Carla Lázaro, da Pastelaria Scala (Avenida Visconde Guedes Teixeira, 31, Lamego), que até já criou uma “bola vegetariana para quem não come nem peixe nem carne”.

Reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais e contribuir para a proteção da biodiversidade, melhorar os serviços ligados aos ecossistemas e preservar os habitats e as paisagens são prioridades do programa da PAC para os próximos quatro anos.

Na margem oposta do rio, em Lamego, o Six Senses Douro Valley (Quinta de Vale Abraão, Samodães. Tel.: 254 660 600) mostra de que matéria se faz o luxo sustentável. “A sustentabilidade é um dos pilares da Six Senses, faz parte das experiências, de quem nós somos e do serviço de luxo que oferecemos”, explica André Buldini, do Six Senses Douro Valley Com uma política de desperdício zero, jardins e hortas orgânicos e uma vasta oferta de workshops, a sustentabilidade harmoniza na perfeição com a paisagem e o luxo dos serviços e das experiências, com destaque para a recuperação de corpo e mente, a partir do Spa.

