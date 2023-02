Ingredientes da região são o segredo da secular Bola de Lamego

Remonta ao início do século XIX o reconhecimento deste produto típico como emblemático da cidade. Mas acredita-se que a receita da Bola de Lamego é elaborada há muito, principalmente em tabernas e casas particulares.

Este Produto Tradicional Português, em fase de certificação, que se apresenta nas versões Bola de Carne, Bola de Bacalhau ou Bola de Sardinha de Lamego resulta de uma receita simples, tal como explica Carla Lázaro, da Pastelaria Scala uma das mais antigas da cidade a confecionar o produto tradicional: “é uma receita de pão um bocadinho mais rica, leva farinha, ovos, fermento, um bocadinho de sal, e bastante azeite”, detalha. No recheio, “a Bola de Lamego é feita com produtos da região, nomeadamente o presunto, o salpicão, temos uma bola que é bastante típica que é de carne de porco em vinho de alhos e outras opções, para quem não gosta de carne, como a bola de bacalhau ou de sardinha”. Mais recentemente, criou-se uma “bola vegetariana para quem não come ambos”, refere.

Todos os anos, durante o mês de junho, a cidade acolhe a Feira da Bola de Lamego, onde pode provar diversas versões desta receia ancesral, acompanhada de espumane de produção local ou vinho do Douro.

Proteger e promover produtos alimentares tradicionais e regionais é um dos objetivos da Politica Agrícola Comum que tem na certificação um selo de qualidade. É neste contexto que a Bola de Lamego iniciou o processo de certificação, a exemplo do presunto e de outros produtos regionais. Reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais e contribuir para a proteção da biodiversidade, melhorar os serviços ligados aos ecossistemas e preservar os habitats e as paisagens faz também parte das prioridades da PAC para os próximos quatro anos.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, com estreia sábado, dia 4 de fevereiro de 2023 (11h35), conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher, SIC Radical e SIC Internacional. Este é o quinto episódio da trigésima temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.

“Da terra à mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.