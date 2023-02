Lima caviar: o citrino com pequenas pérolas que se vende em caixas de mármore rosa

Originária da Austrália, a lima caviar (Citrus Australasica) é uma fruta alongada em forma de dedo, daí o nome finger lime, em inglês. No seu interior guarda pequenas esferas ácidas, perfumadas e refrescantes semelhantes ao caviar, mas apenas no aspeto, que podem ser de diferentes cores.

Difícil de encontrar e cada vez mais procurada em alta cozinha, o que explica o seu altíssimo valor comercial, este citrino, cuja polpa são pequenas pérolas que “explodem” na boca tem também inúmeras propriedades benéficas para a saúde. Rica em vitamina C, mas também em vitamina A e potássio, entre outros sais minerais e antioxidantes, é uma ótima aliada para o sistema imunitário e para a longevidade. Já a fibra é favorável para o microbioma intestinal.

Desenvolve-se bem em zonas soalheiras, com invernos pouco rigorosos, e harmoniza, à mesa, com peixe, marisco, champagne, cocktails e sobremesas.

Do Alentejo para o mercado de luxo, com foco na qualidade

“A DVK é uma marca da BioDataPharma Sucursal Portugal, empresa portuguesa que também deriva da empresa-mãe belga Biodatapharma, e fazemos consultoria em ciências da vida, bioengenharia com impacto em diversas áreas: medicina, dispositivos médicos, biotecnologia, inteligência artificial, agricultura, princípios activos, microbiomas, probióticos, desenvolvimento de vacinas”, elabora Cátia Cale Verpoucke, responsável.

Juntando o conhecimento que foram adquirindo ao longo do tempo com os clientes à própria sabedoria, alargaram a área de ação da empresa ao cultivo e comercialização de lima caviar rosa, de forma biológica, em Vila Viçosa, no distrito de Évora, no Alentejo, desde 2017. “Pensamos que seria interessante começar algo raro na Europa”, conta.

Escolheram uma das dezenas de espécies e otimizaram a produção, desenvolvendo as melhores condições para se desenvolver, de abril a novembro. As árvores são inspecionadas diariamente, de madrugada, e tudo é considerado: a qualidade, a cor das folhas, o desenvolvimento do fruto. “É como um bebé. Está bem nutrido, dorme bem, cresce bem, passa pouco frio”, compara. Assim, melhoram a resposta dada pela agricultura europeia às exigências da sociedade no domínio alimentar e da saúde, nomeadamente no que respeita à oferta de produtos alimentares seguros, nutritivos e sustentáveis, de acordo com uma das medidas da Política Agrícola Comum para o período 2023-2027.

A primeira edição com selo bio do Citron Caviar Rose, com ouro comestível, que já acumula algumas certificações internacionais, sai em novembro para o mercado de luxo. “Vamos vender apenas 50 caixas de 125 gramas do fruto bio por ano. A quantidade nunca foi o nosso foco. Uma caixa custa alguns milhares de euros, mas a componente de responsabilidade social é muito importante”, defende Cátia.

Refere-se ao facto das caixas, feitas com mármore da região, azulejo pintado à mão e ouro de 19,2 quilates, com o nome do cliente, serem sustentáveis e feitas com mão-de-obra local.

“A embalagem não se deita fora. É tudo baseado num conceito ecológico.” A tampa pode ser utilizada para colocar bebidas e a base, para servir pequenos pratos.

No futuro, o terreno onde é produzido o Citron Caviar Rose vai transformar-se num centro holístico, onde as pessoas podem pernoitar, provar e levar este produto para casa. “Vai ser o único local onde vai ser possível comprá-lo”, esclarece. Até lá, as encomendas devem ser feitas através do email citroncaviar@deverpouckes.com.

A sustentabilidade social, ambiental e económica na agricultura e nas zonas rurais são linhas orientadoras da PAC - Política Agrícola Comum que, em Portugal, tem como objetivos principais valorizar a pequena e média agricultura, apostar na sustentabilidade do desenvolvimento rural, promover o investimento e o rejuvenescimento no setor agrícola a a transição climática no período 2023-2027.

“Da Terra à Mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.