Em passeio pelo Côa, entre vinhos, gastronomia e gravuras (VÍDEO)

Inserida no Alto Douro Vinhateiro, Foz Côa vive entre dois locais classificados pela UNESCO. As paisagens do Douro cruzam-se com as gravuras rupestres que nos conduzem numa viagem no tempo, já que aqui foram encontrados vestígios de vida humana com mais de 30 000 anos. “Da Terra à Mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.





Depois de um passeio atravessando os novos passadiços, com 890 degraus num desnível de 160 metros, demore-se no Museu do Côa. O Parque Arqueológico integra 80 locais com arte rupestre e cerca de 1200 rochas gravadas, num território de 200 kms, que abrange os concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel e Mêda.

O edifício do Museu do Côa, com vista privilegiada para a paisagem, ajuda a interpretar a paisagem e a arte rupestre, além de guardar outro motivo de paragem… O Restaurante Côa Museu (Rua do Museu, Vila Nova de Foz Côa Tel: 932 150 155) aposta em cozinha tradicional portuguesa e nos produtos endógenos que abundam na região do Douro e Douro Superior. Os espargos, a amêndoa, a castanha, a carne de vitela e claro o javali são alguns dos destaques da ementa. Além do Javali estufado com castanhas e do Medalhão de Vitela com queijo da Serra, um dos pratos mais emblemáticos do restaurante o Bacalhau. O prato chega à mesa com dois produtos da região: a amêndoa e castanha. Termine a refeição com Telha de amêndoa com gelado de frutos secos.

Das três sub-regiões que integram a Região Demarcada do Douro, a do Douro Superior é a mais extensa. Vila Nova de Foz Côa é o coração da região do Douro Superior, que se estende até à fronteira com Espanha, e também a mais remota e com menor intervenção humana, preservando assim a biodiversidade, um das prioridades do Pacto Ecológico Europeu e do Plano Estratégico da nova Política Agrícola Comum. Reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais e contribuir para a proteção da biodiversidade, melhorar os serviços ligados aos ecossistemas e preservar os habitats e as paisagens são prioridades para o programa da PAC compreendido entre 2023 e 2027.Distintos, estes vinhos têm origem em vinha em socalco onde crescem vinhos tintos, brancos, rosés.

